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Трамп угрожает ввести 200% тариф на европейский алкоголь

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  • 13.03.2025, 15:59
  • 4,188
Трамп угрожает ввести 200% тариф на европейский алкоголь

Президент США хочет отмены пошлин ЕС на американский виски.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы в размере 200% на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Европы. По его словам, на такой шаг он пойдет, если ЕС не отменит пошлину в размере 50% на американский виски, который является ответной мерой на тарифы по стали и алюминию, пишет Bloomberg.

"Если этот тариф не будет немедленно отменен, США вскоре введут 200% тариф на все ВИНА, ШАМПАНСКОЕ И АЛКОГОЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ФРАНЦИИ И ДРУГИХ СТРАН ЕС. Это будет прекрасно для винного и шампанского бизнеса в США", — написал Трамп.

Напомним, 12 марта вступили в силу пошлины Трампа на весь импорт стали и алюминия, что вызвало ответ со стороны Европы. Еврокомиссия заявила, что со следующего месяца введет встречные тарифы на американские товары на сумму 26 миллиардов евро.

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