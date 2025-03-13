Зеленский о 30-дневном перемирии: Россия продолжает молчать 1 13.03.2025, 16:17

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Киев призывает США надавить на Путина.

Россия до сих пор не предоставила содержательного ответа на предложение о 30-дневном перемирии. Киев рассчитывает на давление США, чтобы принудить Москву к завершению войны.

Об этом сообщает Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента Зеленского, сегодня он прослушал подробный доклад украинской делегации о встрече с американскими представителями в Саудовской Аравии. Он отметил, что Киев настроен на быстрое движение к миру и готов честно выполнять свою работу в этом вопросе. Также приветствовал возобновление поставок американской помощи и обмена разведывательными данными.

Зеленский добавил, что во время переговоров в Саудовской Аравии, украинская делегация проинформировала американскую сторону о принципиальных позициях Киева. Штаты же, в свою очередь, готовы организовать технические аспекты контроля над соблюдением режима тишины на фронте.

Также во время переговоров была обсуждена потребность в гарантиях безопасности и дальнейшие совместные шаги с европейскими партнерами.

«К сожалению, уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России относительно прозвучавших предложений. И это снова подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить Россию к завершению войны», - отметил Зеленский.

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