закрыть
13 марта 2025, четверг, 17:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский о 30-дневном перемирии: Россия продолжает молчать

1
  • 13.03.2025, 16:17
  • 2,628
Зеленский о 30-дневном перемирии: Россия продолжает молчать

Киев призывает США надавить на Путина.

Россия до сих пор не предоставила содержательного ответа на предложение о 30-дневном перемирии. Киев рассчитывает на давление США, чтобы принудить Москву к завершению войны.

Об этом сообщает Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента Зеленского, сегодня он прослушал подробный доклад украинской делегации о встрече с американскими представителями в Саудовской Аравии. Он отметил, что Киев настроен на быстрое движение к миру и готов честно выполнять свою работу в этом вопросе. Также приветствовал возобновление поставок американской помощи и обмена разведывательными данными.

Зеленский добавил, что во время переговоров в Саудовской Аравии, украинская делегация проинформировала американскую сторону о принципиальных позициях Киева. Штаты же, в свою очередь, готовы организовать технические аспекты контроля над соблюдением режима тишины на фронте.

Также во время переговоров была обсуждена потребность в гарантиях безопасности и дальнейшие совместные шаги с европейскими партнерами.

«К сожалению, уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России относительно прозвучавших предложений. И это снова подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить Россию к завершению войны», - отметил Зеленский.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип