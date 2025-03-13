Украина получила от Канады первый транш от замороженных активов РФ

Украина получила от Канады первый транш от замороженных активов РФ1
- 13.03.2025, 16:27
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Украинский премьер рассказал, куда будут направлены эти средства.
Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (около $1,7 млрд) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), которая предусматривает предоставление Киеву финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных активов России.
Об этом в четверг, 13 марта, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль рассказал, что эти деньги власти направят на приоритетные потребности государственного бюджета.
По его словам, транш суммой в 2,5 млрд канадских долларов – первый, ведь страна в целом выделила 5 млрд канадских долларов на ERA.
Это предусматривает предоставление Украине финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных российских активов.