Украина получила от Канады первый транш от замороженных активов РФ 1 13.03.2025, 16:27

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Украинский премьер рассказал, куда будут направлены эти средства.

Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (около $1,7 млрд) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), которая предусматривает предоставление Киеву финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных активов России.

Об этом в четверг, 13 марта, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал, что эти деньги власти направят на приоритетные потребности государственного бюджета.

По его словам, транш суммой в 2,5 млрд канадских долларов – первый, ведь страна в целом выделила 5 млрд канадских долларов на ERA.

Это предусматривает предоставление Украине финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных российских активов.

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