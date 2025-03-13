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РосСМИ анонсировали встречу посланника Трампа с Путиным в Москве

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  • 13.03.2025, 16:58
  • 2,216
РосСМИ анонсировали встречу посланника Трампа с Путиным в Москве

Встреча пройдет после переговоров главы Кремля и Лукашенко.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф вечером 13 марта встретится с хозяином Кремля Владимиром Путиным в Москве, куда прибыл ранее в четверг.

Об этом сообщила российская газета «Коммерсант».

По информации СМИ, после переговоров с Александром Лукашенко Путин примет Виткоффа «в 1 корпусе Кремля».

Других деталей встречи не приводится.

Как известно, самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в четверг приземлился в Москве.

Ожидается, что он представит в России результаты переговоров с украинской делегацией в Джидде, которые состоялись 11 марта.

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