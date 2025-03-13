«Дешевле, чем однушка» 3 13.03.2025, 17:01

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иллюстративное фото

Блогер показала, сколько стоит с нуля построить дом в Беларуси.

Пользовательница TikTok под ником @edita_ivanovna, постоянно проживающая в Лондоне, рассказала о своём опыте строительства дома в Беларуси, подробно остановившись на ценах, материалах и этапах работ. Видео вызвало живой интерес у подписчиков, многие из которых отметили, что постройка дома даже может оказаться выгоднее покупки квартиры, пишет «Телеграф».

В ролике блогер пояснила, что средства на строительство она заработала сама, при этом экономя и не тратя деньги на развлечения. Дом строится по проекту одной из белорусских компаний. Цена домокомплекта с сечением 220 мм составила 52 400 рублей. Блогер отметила, что у той же компании есть и более доступные варианты с меньшим сечением.

Подробный расчёт стоимости строительства:

• Домокомплект: 52 400 руб.

• Доставка домокомплекта: 4 500 руб.

• Сборка: 17 800 руб. (включая работу бригады из 5 человек и использование спецтехники).

• Фундамент (сваи): 10 000 руб. (45 свай, установка за 2 дня). Блогер отметила, что свайный фундамент распространён в Америке и Скандинавии.

• Септик (Kan-Eko 2): 11 000 руб. (установка за полдня). Особенность данной модели в том, что не требуется регулярная откачка отходов — они перерабатываются с помощью специальной «таблетки».

• Подведение электричества: 1 800 руб

• Кровля: 18 000 руб., включая доставку.

Итого, на данный момент: 115 500 белорусских рублей (около $36 400 по курсу на 13 марта 2025 года).

Блогер также рассказала, что дом будет «усаживаться» в течение года. За это время она планирует накопить на внутреннюю отделку и законопатить строение. Место под будущий туалет уже определено, а электричество к участку подведено.

Реакция подписчиков: дорого или доступно?

Видео вызвало бурное обсуждение в комментариях. Многие пользователи отметили, что общая стоимость строительства на данном этапе оказалась ниже, чем цена однокомнатной квартиры в Минске: «Дешевле, чем однушка».

Другие интересовались деталями, например, о статусе земельного участка: «Расскажите, а участок в аренду взяли или купили?». Как оказалось, участок арендован. Автор не стала раскрывать детали.

Некоторые пользователи при этом посчитали итоговую сумму высокой для среднестатистического белоруса: «Может, для жителей других стран это недорого. Но для жителей РБ это колоссальные средства».

Однако нашлись и те, кто убеждён, что накопить такую сумму «вполне реально». Они подчеркнули, что никто не требует собрать эти деньги «за год».

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