«Заявление Ушакова — это еще не конец этой истории» 1 13.03.2025, 17:46

Какие шаги последуют со стороны Трампа?

Вчера Путин появился в военной форме, а уже сегодня его помощник Ушаков заявил, что перемирие будет невыгодно РФ. Ожидаемо ли было, что предложение США будет отвергнуто? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Это было ожидаемо, но, честно говоря, я думал, что будет более хитрая комбинация, что не будет прямого отказа, а скорее попытка затянуть время. То есть россияне могли бы попытаться устроить игру, выдвигая какие-то встречные предложения, не отрицая принципиально подобные предложения и так далее.

Но на самом деле еще есть варианты, потому что ожидаются соответствующие переговоры представителей российской власти с спецпосланником Уиткоффом, а также были заявления о том, что готовится разговор по телефону между Путиным и Трампом.

Подозреваю, что заявление Ушакова — это еще не конец этой истории. Это некая диспозиция перед общением, на чем Путин будет акцентировать внимание, мол, «нам это невыгодно, и мы не пойдем на это, что вы нам предложите, чтобы мы согласились».

— И что теперь? Какие шаги последуют со стороны Трампа?

— Это хороший вопрос, на который у меня нет совершенно никакого ответа. До недавнего времени Трамп не демонстрировал реального желания или способности давить на Путина. США оказывали давление на Украину, ведь Киев зависит от американской помощи, им проще было это делать.

Конкретное предложение о прекращении огня на 30 дней без каких-либо условий было поддержано Соединенными Штатами и Украиной. Таким образом, России предложено присоединиться к этому и продемонстрировать либо реальное желание завершить войну и боевые действия, как они неоднократно ранее заявляли, либо подтвердить, что на самом деле они в этом не заинтересованы.

Судя по всему, все идет к тому, что они подтвердят незаинтересованность в этом вопросе, и как на это отреагирует администрация Трампа — мы не знаем. Ранее говорили о каких-то возможных новых санкциях и тому подобном, но повторюсь, до недавнего времени Трамп не демонстрировал особого желания давить на Путина.

— Чего ждать со стороны РФ? Какова будет их стратегия в этой ситуации?

— Стратегия Российской Федерации будет простой: продолжать боевые действия и дальше, продолжать обстрелы Украины и ждать, что углубится пропасть между союзниками по НАТО. Возможно, НАТО не сможет функционировать, и тогда, как им кажется, россияне получат лучшие условия.

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