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Беларусь изготавливает пусковые установки для «Орешника»

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  • 13.03.2025, 18:00
  • 4,898
Беларусь изготавливает пусковые установки для «Орешника»

Об этом заявил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что Беларусь изготавливает пусковые установки для «Орешника» и ожидает ракет от России.

«Несколько пусковых установок, которые для «Орешника» предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем — строительство, изготовление. От старшего брата ракета нужна будет», — заявил Лукашенко.

Ранее посольство РФ ответило на просьбу узурпатора и доставило в Беларусь… куст орешника.

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