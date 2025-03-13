Беларусь изготавливает пусковые установки для «Орешника»12
- 13.03.2025, 18:00
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Об этом заявил Лукашенко.
Лукашенко заявил, что Беларусь изготавливает пусковые установки для «Орешника» и ожидает ракет от России.
«Несколько пусковых установок, которые для «Орешника» предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем — строительство, изготовление. От старшего брата ракета нужна будет», — заявил Лукашенко.
Ранее посольство РФ ответило на просьбу узурпатора и доставило в Беларусь… куст орешника.