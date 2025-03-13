УЕФА вынес вердикт скандальному пенальти в Лиге чемпионов 13.03.2025, 18:23

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Арбитр поступил правильно.

Мадридский «Реал» обыграл «Атлетико» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Сливочным» удалось пройти соперника по итогам послематчевой серии пенальти.

Нападающий «матрасников» Хулиан Альварес реализовал свою попытку, однако рефери отменил гол, ведь было зафиксировано двойное касание мяча.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал заявление, в котором вынес решение по поводу того, что судья не засчитал пенальти. В сообщении говорится, что арбитр поступил правильно.

«Атлетико Мадрид» проконсультировался с УЕФА относительно инцидента, который привел к отмене пенальти Хулиана Альвареса в конце вчерашнего матча Лиги чемпионов против «Реала Мадрид».

Хотя и минимально, но игрок прикоснулся к мячу опорной ногой перед тем, как ударить по нему ногой, как показано на видео, что прилагается. Согласно действующим правилам (правила игры, правило 14.1 — прим.), VAR должен был сообщить арбитру, чтобы указать, что гол должен быть отменен», — говорится в заявлении.

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