Лукашенко попросил у Путина еще одну АЭС

Лукашенко попросил у Путина еще одну АЭС11
- 13.03.2025, 18:42
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За предыдущую диктатор так и не расплатился.
Лукашенко на переговорах с Путиным в Кремле попросил, чтобы «Росатом» построил в Беларуси еще одну АЭС, сообщает «КоммерсантЪ».
«Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников сообщает, что Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле попросил, чтобы „Росатом“ построил в Беларуси еще одну АЭС», — говорится в сообщении.
Под возведение БелАЭС Минск получил от России кредит на 10 млрд долларов (который пока потратили не весь), плюс около 10% стоимости проекта планировалось потратить из бюджета Беларуси. По долгам за Островецкую АЭС Лукашенко не расплатился.