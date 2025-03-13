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Лукашенко попросил у Путина еще одну АЭС

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  • 13.03.2025, 18:42
  • 4,588
Лукашенко попросил у Путина еще одну АЭС

За предыдущую диктатор так и не расплатился.

Лукашенко на переговорах с Путиным в Кремле попросил, чтобы «Росатом» построил в Беларуси еще одну АЭС, сообщает «КоммерсантЪ».

«Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников сообщает, что Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле попросил, чтобы „Росатом“ построил в Беларуси еще одну АЭС», — говорится в сообщении.

Под возведение БелАЭС Минск получил от России кредит на 10 млрд долларов (который пока потратили не весь), плюс около 10% стоимости проекта планировалось потратить из бюджета Беларуси. По долгам за Островецкую АЭС Лукашенко не расплатился.

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