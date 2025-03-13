Власти готовят очередные новшества по рынку труда 13.03.2025, 19:02

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Они затронут людей определенного возраста.

Власти готовят документ с новым списком работ, на которых запрещен труд несовершеннолетних. При этом изменения, как планируется, расширят возможности для подростков подрабатывать. Об этом пишет издание «Знамя юности».

Документ уже подготовлен и увидит свет в ближайшее время, пишет издание. Вместо запрета на целые виды деятельности в нем будут указаны лишь конкретные профессии.

— В отличие от нынешнего списка, где перечислены виды работ (например, несовершеннолетним запрещается принимать участие в буровых работах, подземных работах, работах под водой), в новом документе будут указаны конкретные профессии. Это сделано по многочисленным просьбам специалистов по кадрам: порой нелегко соотнести вакансию, на которую откликнулся несовершеннолетний, с конкретными видами работ и определить, нет ли среди них запрещенных, — сообщил начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Минтруда Иван Карчевский.

Также список, как утверждается, сократят. Несовершеннолетние смогут трудиться в полиграфии на должностях корректора или оператора набора. Также планируется расширить список легкодоступных работ для школьников и студентов, что предоставит им больше возможностей для подработки.

Напомним, в Беларуси запрещено привлекать несовершеннолетних на тяжелые работы, с вредными, опасными условиями труда. Также есть специальный список деятельности, которая для людей младше 18 лет не разрешена.

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