Сегодня пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги Конференций

«Легия» белоруса Шкурина сыграет с норвежским «Мольде».

Сегодня, 13 марта, пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. Charter97.org предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы 13 марта (время — минское):

20:45. «Олимпиакос» (Греция) — «Будё-Глимт» (Норвегия);

20:45. «Айнтрахт» Франкфурт (Германия) — «Аякс» (Нидерланды);

20:45. «Лацио» (Италия) — «Виктория Пльзень» (Чехия);

20:45. «Атлетик» Бильбао (Испания) — «Рома» (Италия);

23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды);

23:00. «Рейнджерс» (Шотландия) — «Фенербахче» (Турция);

23:00. «Лион» (Франция) — «Стяуа» (Румыния);

23:00. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Реал Сосьедад» (Испания).

Также сегодня пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание:

20:45. «Серкль Брюгге» (Бельгия) — «Ягеллония» (Польша);

20:45. «Лугано» (Швейцария) — «Целе» (Словения);

20:45. «Юргорден» (Швеция) — «Пафос» (Греция);

20:45. «Рапид» (Австрия) — Борац (Босния и Герцеговина);

23:00. «Фиорентина» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция);

23:00. «Витория Гимарайнш» (Португалия) — «Бетис» (Испания);

23:00. «Легия» (Польша) — «Мольде» (Норвегия);

23:00. «Челси» (Англия) — «Копенгаген» (Дания).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com