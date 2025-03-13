Сегодня пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги Конференций

Сегодня пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги Конференций1
- 13.03.2025, 19:17
«Легия» белоруса Шкурина сыграет с норвежским «Мольде».
Сегодня, 13 марта, пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. Charter97.org предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы 13 марта (время — минское):
20:45. «Олимпиакос» (Греция) — «Будё-Глимт» (Норвегия);
20:45. «Айнтрахт» Франкфурт (Германия) — «Аякс» (Нидерланды);
20:45. «Лацио» (Италия) — «Виктория Пльзень» (Чехия);
20:45. «Атлетик» Бильбао (Испания) — «Рома» (Италия);
23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды);
23:00. «Рейнджерс» (Шотландия) — «Фенербахче» (Турция);
23:00. «Лион» (Франция) — «Стяуа» (Румыния);
23:00. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Реал Сосьедад» (Испания).
Также сегодня пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.
Расписание:
20:45. «Серкль Брюгге» (Бельгия) — «Ягеллония» (Польша);
20:45. «Лугано» (Швейцария) — «Целе» (Словения);
20:45. «Юргорден» (Швеция) — «Пафос» (Греция);
20:45. «Рапид» (Австрия) — Борац (Босния и Герцеговина);
23:00. «Фиорентина» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция);
23:00. «Витория Гимарайнш» (Португалия) — «Бетис» (Испания);
23:00. «Легия» (Польша) — «Мольде» (Норвегия);
23:00. «Челси» (Англия) — «Копенгаген» (Дания).