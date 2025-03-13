Зеленский встретился с представителями турецкого правительства и бизнеса 13.03.2025, 19:20

Обсудили сотрудничество в производстве дронов и восстановлении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 марта, провел встречу с представителями турецкого правительства и бизнеса.

Об этом президент Украины сообщил в Telegram.

Президент Украины подчеркнул важность того, что турецкий бизнес представлен в Украине.

«Наше государство ценит это, а также помощь и поддержку, в частности поставки «байрактаров», - сказал Зеленский.

Также он рассказал, о чем шла речь во время встречи.

«Сегодня мы обсудили усилия для приближения справедливого и прочного мира, развитие двусторонних отношений, возможности для сотрудничества в сфере производства различных типов дронов и участия турецких компаний в восстановлении Украины», - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Украина рассматривает Турцию как одного из стратегических партнеров, а также одного из партнеров по гарантиям безопасности и готова ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией во время предстоящего визита президента Эрдогана.

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