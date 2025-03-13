Украинские бойцы штурмуют российские позиции под Покровском 1 13.03.2025, 19:46

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Украинские пехотинцы провели успешные штурмовые действия и заняли позицию российских войск на Покровском направлении.

Об этом сообщает Telegram Национальной гвардии Украины.

«Покровское направление. Уникальные кадры от воинов бригады «Спартан». Наши пехотинцы провели успешные штурмовые действия и заняли вражескую позицию. Лесополоса в зоне ответственности бригады забросана телами россиян, ведь мы уничтожаем их всеми имеющимися средствами», - рассказали в Нацгвардии.

Там также отметили, что «возвращать свою землю сложно, однако воины «Спартана» делают это достойно, рискуя жизнью ради будущего страны».

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