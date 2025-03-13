УЕФА обсудит пересмотр правил пенальти после матча «Атлетико» — «Реал» 13.03.2025, 20:08

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В серии пенальти у «Атлетико» отменили удар после видеопросмотра.

УЕФА проведет переговоры с ФИФА и Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием правил игры в футбол, по поводу возможного пересмотра правил исполнения пенальти при явно непреднамеренном двойном касании мяча. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

С соответствующим запросом в УЕФА обратился мадридский «Атлетико» после проигранного по пенальти матча Лиги чемпионов против «Реала» (1:1, 1:0).

В серии пенальти судья не засчитал после видеопросмотра удар форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса из-за двойного касания.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча заявил, что ни разу не сталкивался с подобным за карьеру.

«Реал» вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Арсеналом».

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