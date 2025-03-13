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Трамп счел заявление Путина о перемирии многообещающим, но не полным

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  • 13.03.2025, 20:20
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Трамп счел заявление Путина о перемирии многообещающим, но не полным
Дональд Трамп

Президент США надеется, что РФ «поступит правильно».

Президент США Дональд Трамп заявил, что слова его российского коллеги Владимира Путина по поводу перемирия не были полными. Об этом он сказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

При этом заявление Путина Трамп назвал многообещающим. Он выразил готовность обсудить с диктатором РФ предложение о прекращении огня.

По его словам, его спецпредставитель Стив Уиткофф ведет серьезные переговоры в России.

«Надеюсь, Россия поступит правильно», — подчеркнул он.

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