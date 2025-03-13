Трамп заявил об обсуждении контроля над Запорожской АЭС 3 13.03.2025, 20:49

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ЗАЭС – самая крупная атомная станция в Европе.

В контексте урегулирования украинского конфликта идет обсуждение контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), заявил журналистам президент США Дональд Трамп перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает The Independent.

Трамп не уточнил название электростанции в речи, сказав лишь, что переговоры идут об «очень большой электростанции». ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это самая крупная атомная станция в Европе.

После начала войны в Украине ЗАЭС перешла под контроль России.

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