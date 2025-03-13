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TikTok ограничит использование приложения подростками после 22:00

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  • 13.03.2025, 21:08
TikTok ограничит использование приложения подростками после 22:00

Соцсеть анонсировала ряд функций.

Платформа TikTok вводит новую функцию Wind Down, с помощью которой ограничит использование приложения подростками в возрасте до 16 лет после 22:00.

«Если подросток младше 16 лет откроет TikTok после 22:00, в его ленте рекомендаций откроется полноэкранное уведомление с успокаивающей музыкой, напоминающее о необходимости отдохнуть», – говорится в пресс-релизе социальной сети.

Если подросток продолжит использовать TikTok после первого напоминания, он получит второе сообщение, которое сложнее отклонить.

TikTok также не будет отправлять push-уведомления несовершеннолетним пользователям в ночное время, эту настройку изменить будет невозможно.

Кроме того, в ближайшее время TikTok планирует протестировать медитационные упражнения, «так как исследования показывают, что осознанные практики улучшают качество сна», отмечается в пресс-релизе.

TikTok также запустит другие инструменты, призванные помочь родителям контролировать использование приложения их детьми-подростками.

Так, в «Семейных настройках» появится функция, которая позволит родителям ограничивать доступ подростков к TikTok в определенное время суток, например, ночью или в учебные часы.

Родители также получат расширенный доступ к информации об аккаунтах их детей. Они смогут видеть, кого их ребенок отслеживает в TikTok и кто подписан на его аккаунт, и какие пользователи были им заблокированы.

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