TikTok ограничит использование приложения подростками после 22:00

TikTok ограничит использование приложения подростками после 22:001
- 13.03.2025, 21:08
Соцсеть анонсировала ряд функций.
Платформа TikTok вводит новую функцию Wind Down, с помощью которой ограничит использование приложения подростками в возрасте до 16 лет после 22:00.
«Если подросток младше 16 лет откроет TikTok после 22:00, в его ленте рекомендаций откроется полноэкранное уведомление с успокаивающей музыкой, напоминающее о необходимости отдохнуть», – говорится в пресс-релизе социальной сети.
Если подросток продолжит использовать TikTok после первого напоминания, он получит второе сообщение, которое сложнее отклонить.
TikTok также не будет отправлять push-уведомления несовершеннолетним пользователям в ночное время, эту настройку изменить будет невозможно.
Кроме того, в ближайшее время TikTok планирует протестировать медитационные упражнения, «так как исследования показывают, что осознанные практики улучшают качество сна», отмечается в пресс-релизе.
TikTok также запустит другие инструменты, призванные помочь родителям контролировать использование приложения их детьми-подростками.
Так, в «Семейных настройках» появится функция, которая позволит родителям ограничивать доступ подростков к TikTok в определенное время суток, например, ночью или в учебные часы.
Родители также получат расширенный доступ к информации об аккаунтах их детей. Они смогут видеть, кого их ребенок отслеживает в TikTok и кто подписан на его аккаунт, и какие пользователи были им заблокированы.