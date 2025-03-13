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Ермак: США, как и Украина, против так называемого Минска-3

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  • 13.03.2025, 21:34
  • 2,592
Ермак: США, как и Украина, против так называемого Минска-3
Андрей Ермак

Вашингтон и Киев не поддерживают заморозку войны с Россией.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона «Єдині новини».

«Они тоже против так называемого Минска-3 или каких-то договоренностей как Будапештский меморандум или другие, к сожалению, не сработавшие. Все это осознают. Все сделали свои выводы…», — сказал он.

Ермак добавил, что «перед нами большая работа» и «главное, что Украина не в одиночестве, Украина с партнерами».

Также с нашими европейскими партнерами мы на постоянной связи. Мы информируем их о происходящем", — сказал глава офиса президента.

Ермак заметил, что с американцами договорились о том, что представители Европы будут участвовать в мирном процессе.

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