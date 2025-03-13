Цена нефти Urals приближается к критической точке для бюджета РФ 4 13.03.2025, 21:47

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Нефть торгуется на самом низком уровнем за последние 14 месяцев.

Цена российской нефти продолжает снижаться, суля «головную боль» правительству, которое обеспечивает сырьевой рентой каждый третий рубль в бюджете.

Как сообщает Reuters, сорт Urals — главная экспортная марка российских нефтяников — подешевел до $54 за баррель, что стало самым низким уровнем за последние 14 месяцев. При отгрузке из портов Балтийского моря партии Urals во вторник, 11 марта, продавались по $53,95 за бочку, а в Новороссийске на Черном море — по $55,94.

По сравнению с серединой января, когда Urals на Балтике отгружали по $70 и дороже, российская нефть подешевела на 23%, а относительно уровней ноября и декабря — более чем на 10%. В результате ее текущие котировки уже более чем на 20% отстают от заложенного в бюджет уровня — $69,7 за баррель.

До «критической» с точки зрения бюджета уровня Urals осталось совсем немного — это $50 за баррель, оценивает Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит. Если цена упадет ниже, правительству придется начинать секвестр расходов, хотя «непонятно, как это сделать при продолжающихся военных действиях», отмечает он.

С нефтью ниже $60, согласно бюджетному правилу, правительство будет тратить на покрытие дефицита ФНБ, напоминает экономист «Финама» Ольга Беленькая. Однако свободных денег в фонде осталось так мало, как не было еще никогда с момента его создания в 2008 году — $37,5 млрд в виде китайских юаней и золота, передает The Moscow Times.

С начала войны «кубышка» Минфина сократилась втрое после того, как 6,5 трлн рублей были брошены на латание бюджетных дыр и поддержку госкорпораций, которым потребовалось спасение от санкций и средства на мегапроекты Кремля.

С ценой нефти до $50 за баррель ФНБ хватит на год, оценивает Беленькая. Но ситуацию для бюджета усугубляет крепкий рубль, указывает Суворов: курс доллара закрепился ниже отметки 90, хотя в проект казны закладывали 96,5.

Нефтегазовые доходы бюджета уже резко снижаются, следует из данных Минфина: в феврале спад составил 18%, до 771,3 млрд рублей. В результате дефицит казны за два месяца более чем вдвое превысил годовой план: 2,7 трлн рублей, или 1,3% ВВП, против 1,2 трлн, или 0,5% ВВП.

Уложиться в запланированный дефицит правительству, скорее всего, не удастся, предупредил 4 марта замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, «дыра» в казне может оказаться больше, чем ожидалось, на величину до 1% ВВП, что соответствует около 2 трлн рублей в денежном выражении.

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