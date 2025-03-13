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Цена нефти Urals приближается к критической точке для бюджета РФ

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  • 13.03.2025, 21:47
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Цена нефти Urals приближается к критической точке для бюджета РФ

Нефть торгуется на самом низком уровнем за последние 14 месяцев.

Цена российской нефти продолжает снижаться, суля «головную боль» правительству, которое обеспечивает сырьевой рентой каждый третий рубль в бюджете.

Как сообщает Reuters, сорт Urals — главная экспортная марка российских нефтяников — подешевел до $54 за баррель, что стало самым низким уровнем за последние 14 месяцев. При отгрузке из портов Балтийского моря партии Urals во вторник, 11 марта, продавались по $53,95 за бочку, а в Новороссийске на Черном море — по $55,94.

По сравнению с серединой января, когда Urals на Балтике отгружали по $70 и дороже, российская нефть подешевела на 23%, а относительно уровней ноября и декабря — более чем на 10%. В результате ее текущие котировки уже более чем на 20% отстают от заложенного в бюджет уровня — $69,7 за баррель.

До «критической» с точки зрения бюджета уровня Urals осталось совсем немного — это $50 за баррель, оценивает Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит. Если цена упадет ниже, правительству придется начинать секвестр расходов, хотя «непонятно, как это сделать при продолжающихся военных действиях», отмечает он.

С нефтью ниже $60, согласно бюджетному правилу, правительство будет тратить на покрытие дефицита ФНБ, напоминает экономист «Финама» Ольга Беленькая. Однако свободных денег в фонде осталось так мало, как не было еще никогда с момента его создания в 2008 году — $37,5 млрд в виде китайских юаней и золота, передает The Moscow Times.

С начала войны «кубышка» Минфина сократилась втрое после того, как 6,5 трлн рублей были брошены на латание бюджетных дыр и поддержку госкорпораций, которым потребовалось спасение от санкций и средства на мегапроекты Кремля.

С ценой нефти до $50 за баррель ФНБ хватит на год, оценивает Беленькая. Но ситуацию для бюджета усугубляет крепкий рубль, указывает Суворов: курс доллара закрепился ниже отметки 90, хотя в проект казны закладывали 96,5.

Нефтегазовые доходы бюджета уже резко снижаются, следует из данных Минфина: в феврале спад составил 18%, до 771,3 млрд рублей. В результате дефицит казны за два месяца более чем вдвое превысил годовой план: 2,7 трлн рублей, или 1,3% ВВП, против 1,2 трлн, или 0,5% ВВП.

Уложиться в запланированный дефицит правительству, скорее всего, не удастся, предупредил 4 марта замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, «дыра» в казне может оказаться больше, чем ожидалось, на величину до 1% ВВП, что соответствует около 2 трлн рублей в денежном выражении.

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