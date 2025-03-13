Зеленский о соглашении с РФ по прекращению огня: Путин готовит отказ

Зеленский о соглашении с РФ по прекращению огня: Путин готовит отказ2
- 13.03.2025, 22:21
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Диктатор РФ боится сказать это прямо президенту США.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ответ на прекращение огня российский диктатор Владимир Путин готовит отказ.
«Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ по состоянию на сейчас. Путин, конечно, боится сказать прямо президенту [США Дональду] Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев», — заявил Зеленский в четверг, 13 марта, в вечернем обращении.
По словам президента, в Москве «обставляют идею тишины такими предпосылками», чтобы ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше.
«Путин часто так делает — не говорит „нет“ напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможным нормальные решения. Мы считаем, что это все сейчас — очередные российские манипуляции», — заявил Зеленский.