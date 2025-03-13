Зеленский о соглашении с РФ по прекращению огня: Путин готовит отказ 2 13.03.2025, 22:21

2,752

Владимир Зеленский

Диктатор РФ боится сказать это прямо президенту США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ответ на прекращение огня российский диктатор Владимир Путин готовит отказ.

«Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ по состоянию на сейчас. Путин, конечно, боится сказать прямо президенту [США Дональду] Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев», — заявил Зеленский в четверг, 13 марта, в вечернем обращении.

По словам президента, в Москве «обставляют идею тишины такими предпосылками», чтобы ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше.

«Путин часто так делает — не говорит „нет“ напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможным нормальные решения. Мы считаем, что это все сейчас — очередные российские манипуляции», — заявил Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com