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Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

  • 13.03.2025, 22:35
Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Арина Соболенко

В матче за попадание в полуфинал соперницей белоруски будет россиянка Самсонова

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом $8,9 млн.

Прошедшей ночью первая ракетка планеты встречалась в 1/8 финала с британской теннисисткой Сонай Картал (83-й номер мирового рейтинга) и без проблем одержала победу - 6:1, 6:2. Поединок продолжался 1 час 11 минут.

В матче за попадание в полуфинал соперницей Соболенко будет россиянка Людмила Самсонова (25).

В 2023 году Арина Соболенко добралась до финала этого турнира, где уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Сегодня вечером начнутся четвертьфинальные поединки. В первом из них действующая победительница этих состязаний второй номер мирового рейтинга полька Ига Свентек встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (9), которая во втором раунде выиграла у белорусской теннисистки Виктории Азаренко (35).

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