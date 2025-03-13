Трюдо обратился к канадцам с прощальным посланием 1 13.03.2025, 22:45

Джастин Трюдо

Он призвал соотечественников оставаться верными себе.

Премьер-министр Джастин Трюдо в четверг, 13 марта, обратился к канадцам с прощальным посланием, отмечая свой последний полный день в должности.

В 30-секундном видео, опубликованном в соцсети X, Трюдо заявил, что гордится тем, что служил стране, граждане которой отстаивают правильные ценности, всегда готовы к вызовам и поддерживают друг друга в самые важные моменты.

Трюдо заявил, что, хотя это может быть его последний день на посту, он всегда будет оставаться «смелым и беспрекословно канадцем».

Он отметил, что его единственное пожелание — чтобы, независимо от вызовов, которые встанут перед канадцами, они «всегда оставались такими же».

Hey Canada, one last thing. pic.twitter.com/ue1AfQl489 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 13, 2025

Новый лидер Либеральной партии Марк Карни в пятницу, 14 марта, примет присягу в качестве 24-го премьер-министра Канады на церемонии в Ридо-Холл в Оттаве после официальной отставки Трюдо.

Трюдо покидает пост после более чем девяти лет премьерства и не планирует баллотироваться в своем округе в Монреале на следующих выборах.

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