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Во Франции приняли резолюцию об изъятии активов России для помощи Украине

  • 13.03.2025, 23:16
  • 1,830
Во Франции приняли резолюцию об изъятии активов России для помощи Украине

Киев может получить более €200 млрд.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняла резолюцию о поддержке Украины, которая предусматривает конфискацию и использование замороженных российских активов, сообщает Le Monde.

За резолюцию проголосовали в общей сложности 288 депутатов из 474, против выступили 54.

Документ предполагает оказание помощи Киеву и финансирование Вооруженных сил Украины без участия США. Так, он подразумевает использование более €200 млрд, которые направят на оборону страны и восстановление Украине.

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