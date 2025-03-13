Нотариусы и специалисты по недвижимости дадут бесплатные консультации 13.03.2025, 23:25

Где и когда.

Накануне Дня Конституции некоторые государственные службы устраивают бесплатные консультации.

В пятницу, 14 марта, участие в республиканской благотворительной акции примут все нотариальные конторы и бюро.

Не только белорусы, но и гости страны смогут получить консультацию по различным темам. Специалисты дадут ответы на вопросы по оформлению наследственных прав, доверенностей, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей и т.д.

Полный список нотариальных контор и бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте БНП в разделе «Найти нотариуса».

Единый день бесплатного консультирования пройдет и в Национальном кадастровом агентстве, пишет БелТА.

Спектр вопросов, на которые готовы ответить специалисты, самый широкий. Можно будет узнать о порядке обращения с заявлением о госрегистрации, сроках и стоимости осуществления административной процедуры, общих вопросах нормативного регулирования государственной регистрации предприятий как имущественных комплексов Беларуси.

Специалисты агентства также проконсультируют по технической инвентаризации и проверке характеристик недвижимого имущества. Можно попросить их о независимой оценке (квартир, недвижимости, бизнеса, оборудования и транспорта, нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности) и экспертизе независимости оценки.

Обращаться следует непосредственно в агентство, а также по телефону: +375 (17) 285-39-26.

К слову, бесплатное консультирование по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества будет вестись и в территориальных организациях.

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