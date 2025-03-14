Украина представила США «красные линии» для мирных переговоров 14.03.2025, 1:59

Киев не согласится отказаться от членства в НАТО.

На встрече в Джидде Украина, среди прочего, заверила американскую сторону, что не согласится отказаться от членства в НАТО в рамках возможного "мирного соглашения"

Об этом «Европейской правде» объяснил источник, причастный к переговорам.

Собеседник издания отметил, что встреча не предусматривала согласования позиции по большому соглашению, однако украинская сторона информировала американских партнеров о своих «красных линиях».

«Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня», – пояснил он.

Собеседник ЕП также пояснил, что во время переговоров проговаривались также другие ключевые для Украины позиции будущих переговоров.

«Для Украины есть красные линии – в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов относительно участия Украины [в международных организациях], в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос [красной линии по] НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето», – заявил он.

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