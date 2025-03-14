ВСУ массированно атаковали российский тыл 1 14.03.2025, 8:16

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Под удары попали военные аэродромы и НПЗ.

Вечером 13 марта и ночью 14 марта украинские дроны массированно атаковали российские регионы. Под ударом этой ночью оказались в частности военные аэродромы и предприятия нефтеперерабатывающей промышленности. «Фокус» собрал информацию об атаке ВСУ по российским объектам.

Саратовская область

Около 23:00 часов в Саратовской области РФ объявили о воздушной тревоге из-за угрозы атаки украинских дронов. Вскоре каналы написали об активной работе противовоздушной обороны и о сбивании беспилотников.

В областном центре прогремела серия взрывов. Российские каналы распространяли видео, на котором слышны взрывы.

По информации россиян, по меньшей мере 15 ударных беспилотников двигались в направлении военного аэродрома Энгельс. В регионе ввели план «Ковер», в аэропортах Саратова действовали ограничения на полеты авиации.

Краснодарская область

Дроны двигались в направлении Краснодарской области, где из-за угрозы беспилотников был введен план «Ковер» в аэропорту Сочи. Местные сообщали о серии взрывов и работе противовоздушной обороны. Вскоре в сети распространили первые кадры, на которых видны последствия атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в городе Туапсе.

Вскоре также в сети распространили видео, на которых видно, как пылает один из объектов на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.

Российские власти пока никак не комментировали атаку украинских дронов. Нет официальной информации также относительно попаданий по военным объектам в регионах РФ этой ночью.

Отметим, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод считается единственным на черноморском побережье РФ

Туапсинский НПЗ под атакой дронов не впервые

Ранее Туапсинский НПЗ попадал под атаку украинских дронов. Едва ли не впервые такая атака произошла в январе 2024 года, когда в результате ударов загорелся масштабный пожар. Вскоре предприятие было вынуждено прекратить свою работу из-за последствий атаки.

Следующая массированная атака по заводу состоялась в мае 2024 года. Тогда, по информации инсайдеров, дроны ударили по установке по производству сжиженного углеводородного газа.

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