закрыть
14 марта 2025, пятница, 9:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Армия Израиля атаковала производство стратегического оружия «Хезболлы» в Ливане

  • 14.03.2025, 8:20
  • 1,048
Армия Израиля атаковала производство стратегического оружия «Хезболлы» в Ливане

Также проведена операция по ликвидации террористов.

Израильская армия ударила по объектам инфраструктуры в Ливане, которые использовались боевиками движения «Хезболла» для производства стратегического оружия. Также израильтяне ликвидировали террористов, готовивших теракт в Секторе Газа.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что военные атаковали инфраструктуру в районе Бекаа в Ливане. Террористы «Хезболла» использовали ее для производства и хранения стратегического оружия.

Кроме того, в четверг, 13 марта, израильская армия обнаружила несколько террористов, действовавших возле израильских войск в центральной части Сектора Газа и пытавшихся заложить взрывные устройства в землю.

«Самолет ЦАХАЛа нанес удар по террористам», - говорится в сообщении.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин