Армия Израиля атаковала производство стратегического оружия «Хезболлы» в Ливане
- 14.03.2025, 8:20
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Также проведена операция по ликвидации террористов.
Израильская армия ударила по объектам инфраструктуры в Ливане, которые использовались боевиками движения «Хезболла» для производства стратегического оружия. Также израильтяне ликвидировали террористов, готовивших теракт в Секторе Газа.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что военные атаковали инфраструктуру в районе Бекаа в Ливане. Террористы «Хезболла» использовали ее для производства и хранения стратегического оружия.
Кроме того, в четверг, 13 марта, израильская армия обнаружила несколько террористов, действовавших возле израильских войск в центральной части Сектора Газа и пытавшихся заложить взрывные устройства в землю.
«Самолет ЦАХАЛа нанес удар по террористам», - говорится в сообщении.