«Легия» белоруса Шкурина вышла в четвертьфинал Лиги конференций 14.03.2025, 8:25

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Фото: PAP

В Варшаву приедет «Челси».

Уступив на выезде (2:3) варшавская «Легия» смогла взять реванш у норвежского «Мельде» на своем поле (2:0) и выйти в 1/4 финала футбольной Лиги конференций.

Победу клубу из Варшавы принесли точные удары японца Рея Мориситы и испанца Марка Гуаля.

После потери краковской «Вислы» на стадии квалификации, Польша все еще продолжает поход за трофеем двумя клубами. В четвертьфинале «Легия» сыграет с лондонским «Челси», а белостокской «Ягеллонии» предстоит сразиться с испанским «Бетисом».

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