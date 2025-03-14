«Легия» белоруса Шкурина вышла в четвертьфинал Лиги конференций
- 14.03.2025, 8:25
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В Варшаву приедет «Челси».
Уступив на выезде (2:3) варшавская «Легия» смогла взять реванш у норвежского «Мельде» на своем поле (2:0) и выйти в 1/4 финала футбольной Лиги конференций.
Победу клубу из Варшавы принесли точные удары японца Рея Мориситы и испанца Марка Гуаля.
После потери краковской «Вислы» на стадии квалификации, Польша все еще продолжает поход за трофеем двумя клубами. В четвертьфинале «Легия» сыграет с лондонским «Челси», а белостокской «Ягеллонии» предстоит сразиться с испанским «Бетисом».