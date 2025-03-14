закрыть
14 марта 2025, пятница, 9:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спецпредставитель Трампа Уиткофф завершил переговоры в Москве: что известно

1
  • 14.03.2025, 8:48
  • 5,070
Спецпредставитель Трампа Уиткофф завершил переговоры в Москве: что известно
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В Белом доме заявили об «осторожном оптимизме».

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф возвращается в США с результатами переговоров с высокопоставленными чиновниками в Кремле, которые состоялись вечером 13 марта, чтобы передать их главе Белого дома. Об этом стало известно из сообщения советника американского президента по вопросам нацбезопасности Майка Волца, которое тот озвучил в эфире телеканала Fox News.

«Я разговаривал со своим коллегой, который находится там, и он возвращается обратно», — отметил Волтц.

По его словам, Уиткофф должен привезти в Белый дом результаты переговоров с Кремлем и озвучить Дональду Трампу главные тезисы, которые прозвучали от российской стороны во время встречи в Москве.

«Он возвращается, чтобы мы могли оценить это и обсудить с президентом Трампом, который примет решение о следующих шагах», — сообщил советник.

Деталей о встрече американской и российской сторон в Москве Вотлц пока не раскрывает. Он лишь добавил журналистам, что может выразить «осторожный оптимизм» относительно встречи Уиткоффа и представителей Кремля.

Говоря об «оптимизме» относительно переговоров, которые состоялись в Москве, Волтц имеет в виду перспективы урегулирования российско-украинской войны и завершения боевых действий. Однако советник Трампа добавляет, что не будет "забегать вперед" и приоткрывать оптимистичные результаты переговоров до того, как это сделает президент США.

Встреча Виткоффа и представителей Кремля в Москве: что известно

13 марта стало известно, что утром спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву, а вечером планируется его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор был запланирован после переговоров Путина с Лукашенко и должен был состояться в 1-м корпусе Кремля. Темой переговоров, по предварительной информации, должно было быть прекращение боевых действий и сотрудничество между США и РФ.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин