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В Туапсе прогремели взрывы, пылает НПЗ

  • 14.03.2025, 8:55
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В Туапсе прогремели взрывы, пылает НПЗ

Дроны поразили резервуар с бензином.

В Краснодарском крае (РФ) в районе города Туапсе в ночь на 14 марта прогремели взрывы на фоне объявлений об угрозе воздушной атаки. Были «прилеты» на территории местного нефтеперерабатывающего завода, где произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росмедиа и местные паблики.

В сети также были обнародованы кадры пожара на НПЗ в Туапсе якобы из-за атаки с применением беспилотников. Тут стоит отметить, что данный нефтеперерабатывающий завод подвергается дроновым ударам уже не впервые.

При этом местные власти тогда ничего о ночной «бавовне» в регионе не рассказывали.

Как передает Telegram-канал Mash, был атакован Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. По данным российского ресурса, на территории предприятия пожар «из-за падения обломков сбитого БПЛА».

Кроме того, появились данные о временном ограничении работы аэропорта Сочи, где был введен план «Ковер» на фоне сообщений о беспилотной атаке. Он предусматривает отказ и прием и отправку рейсов из воздушной гавани.

«По словам местных, они слышали звуки пролета нескольких беспилотников в 3 часа ночи. Прозвучало около семи взрывов. В городе работает ПВО», - говорится в публикации Mash.

Между тем Telegram-канал Shot утверждает, что жители Туапсе рассказали о «около десяти громких взрывов», которые «раздались в районе местного НПЗ примерно в 2:55». И уже якобы после этого в городе сработала сирена из-за тревоги, а «в районе предприятия началось возгорание».

Обновлено: местные власти подтвердили пожар на НПЗ

Позже ночью руководитель Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко рассказал в своем Telegram, что «сегодня в 03:07 произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы».

«По предварительным данным погибших и пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 16 пожарных расчетов. Ситуация под контролем», - утверждает российский чиновник.

Впоследствии ситуацию прокомментировал также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, из-за атаки на нефтекомплекс в Туапсе «загорелся один из резервуаров с бензином», и площадь пожара - более 1 тысячи «квадратов».

«По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении огня задействован 121 человек и 39 единиц техники», - рассказал губернатор.

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