Соболенко вышла в полуфинал Индиан-Уэллса, обыграв россиянку Самсонову
- 14.03.2025, 8:56
Следующий матч белоруска проведет с американской теннисисткой Мэдисон Киз.
Первая ракетка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
В четвертьфинальном матче белоруска в двух сетах победила 25-ю ракетку рейтинга россиянку Людмилу Самсонову со счетом 6:2, 6:3.
Матч продолжался 1 час 22 минуты. Соболенко выполнила одну подачу навылет, ни допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из восьми заработанных брейк-пойнтов. На счету россиянки ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Следующий матч Арина проведет с американской теннисисткой пятой ракеткой мира Мэдисон Киз.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 13 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.