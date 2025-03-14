СМИ: Трамп устал от бахвальства Путина и перекрыл поставки российской нефти в Европу 14.03.2025, 9:10

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Что означает отмена лицензии времен Байдена?

Президент США Дональд Трамп, похоже, начинает сдерживать свои слова о готовности ужесточения санкций против России, чтобы заставить Кремль пойти на прекращение огня в Украине, пишет «Диалог.UA».

Трамп хоронит поставки российской нефти в Европу

Министерство финансов США отменило исключение администрации Джо Байдена, позволявшее подсанкционным российским банкам обрабатывать европейские платежи за поставки нефти из РФ.

Об этом пишет американский обозреватель Марк Тиссен на своей странице в соцсети X, публикуя соответствующий документ.

«Теперь никто в Европе не может покупать российскую нефть», – отметил журналист.

Аналогичную информацию приводит и корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс со ссылкой на источники. Он считает, что это рычаг давления на Кремль в переговорах о завершении войны в Украине.

Попытка Путина надавить на Трампа провалилась

Автор под ником Bonchie, пишущий на американском консервативном сайте RedState, комментируя это решение Вашингтона, считает, что «Трамп устал от бахвальства Путина».

«После того как президент США попросил Путина прекратить атаковать Украину, чтобы можно было организовать переговоры, Россия продолжила эскалацию атак, в том числе на гражданские районы. Возможно, цель заключалась в демонстрации силы и попытке поставить Трампа в невыгодное положение за столом переговоров. Какова бы ни была причина, это, похоже, не сыграло в пользу России», – говорится в материале.

Автор отмечает, что нефтяные санкции против РФ являются болезненными для Кремля. Если бы РФ могла без потерь переориентировать все свои нефтяные продажи на так называемые более дружественные страны, она бы уже это сделала.

«Другими словами, у Трампа есть рычаги давления в будущих переговорах, и Путину стоит задуматься о более сговорчивом подходе», – констатировал обозреватель.

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