закрыть
14 марта 2025, пятница, 9:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ контратаковали россиян в Донецкой области и заняли окраину Шевченко

  • 14.03.2025, 9:16
ВСУ контратаковали россиян в Донецкой области и заняли окраину Шевченко

Оккупантов отбросили с их позиций.

В Донецкой области Силы обороны Украины контратаковали россиян в районе поселка Шевченко. Они смогли продвинуться на окраину населенного пункта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным «Мучной».

«Провели небольшую контратаку и смогли достичь южной части поселка на базе отдыха у пруда. Враг начал работать дронами и подбил нашу технику, боевая работа продолжается. В селе еще остаются оккупанты, думаю еще придется провести зачистку, трудно это будет сделать, когда работают экипажи противника, но для нас нет препятствий», — написал он.

«Мучной» отметил, что бои продолжаются и говорить о том, что Силы обороны Украины получили контроль над поселком, рано.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин