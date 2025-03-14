ВСУ контратаковали россиян в Донецкой области и заняли окраину Шевченко
- 14.03.2025, 9:16
Оккупантов отбросили с их позиций.
В Донецкой области Силы обороны Украины контратаковали россиян в районе поселка Шевченко. Они смогли продвинуться на окраину населенного пункта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным «Мучной».
«Провели небольшую контратаку и смогли достичь южной части поселка на базе отдыха у пруда. Враг начал работать дронами и подбил нашу технику, боевая работа продолжается. В селе еще остаются оккупанты, думаю еще придется провести зачистку, трудно это будет сделать, когда работают экипажи противника, но для нас нет препятствий», — написал он.
«Мучной» отметил, что бои продолжаются и говорить о том, что Силы обороны Украины получили контроль над поселком, рано.