Белоруска чуть не заплатила за одну поездку в такси дважды 6 14.03.2025, 9:33

4,102

Оказалось, что в такую ситуацию попадали многие.

Девушка с ником daryaa. silkina поделилась в TikTok, что перед заказом такси ошиблась в выборе способа оплаты и думала, что водитель помог ей решить проблему. Однако оказалось иначе. В комментариях под видео пользователи написали, что тоже сталкивались с ситуацией, когда за одну поездку приходилось платить дважды, пишет CityDog.

Белоруска утверждает, что сначала вызвала такси в Могилеве, а позже поняла, что выбрала оплату картой, хотя денег на ней не было. Исправить ошибку в приложении уже не получалось, поэтому она попросила помочь водителя.

Таксист, по ее словам, сначала замялся, но потом сказал, что без проблем изменит способ оплаты на наличные. Девушка успокоилась, спокойно доехала до нужного места и в конце отдала водителю 8 руб. (поездка стоила 7 руб.), оставив сдачу в качестве чаевых за помощь.

После выхода из машины, по словам авторки видео, ей пришло уведомление, что поездка не оплачена, а в приложении появилась задолженность на 7 руб. Она решила подождать — вдруг система не обновилась. Но спустя сутки ничего не изменилось.

Затем девушка написала в поддержку сервиса такси, и ей аннулировали долг. После случившегося она отметила, что «таксист мог бы поступить честно», а сама она в будущем «должна проверять способ оплаты перед поездкой».

В комментариях под видео некоторые пользователи написали, что им при похожих обстоятельствах тоже приходилось оплачивать одну поездку дважды. А кто-то считает, что «нечего обвинять таксиста. Сама виновата, что не перепроверила».

«Была тоже такая ситуация. Тоже в поддержку писала, и деньги вернули, а таксист тоже молча наличку взял», — Настя.

«Была ситуация, когда ехал сын и по ошибке дал таксисту лишних 5 рублей. В итоге он их не вернул. Зато вернула поддержка в виде промокода на 5 рублей», — Светлана.

«Была такая ситуация, но мне таксист сказал, что, когда деньги будут на карте, тогда и снимут. И предупредил, что если оплачу наличными, то потом снимут с карты все равно», — Вероника.

«Да, возможно, он новенький. Бывает такое, что не понял. Думал, что поменял», — Capone.

«У меня была такая же ситуация. Была оплата картой, а я об этом забыла и дала таксисту наличными, то есть у меня и с карты списали, и наличными заплатила. В техподдержке потом вернули деньги», — Татьяна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com