США модернизировали бомбы GLSDB и возобновили их поставки Украине 14.03.2025, 9:35

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Они теперь лучше обходят российские препятствия.

Соединенные Штаты Америки готовы возобновить поставки бомб большой дальности GLSDB в Украину. Они прошли модернизацию для лучшего противодействия российским препятствиям.

Об этом со ссылкой на два источника сообщает агентство Reuters.

Эти боеприпасы будут поставлять на фоне заявлений СМИ о том, что украинские запасы ракет ATACMS полностью исчерпаны.

В течение последних недель было проведено 19 испытательных стрельб с целью оценки эффективности модернизации бомб GLSDB. Известно, что было усилено соединение внутри этого оружия для повышения его устойчивости.

Возобновление использования GLSDB на поле боя может произойти уже в ближайшие дни, поскольку соответствующие запасы есть в Европе. Последний раз украинские военные применяли это оружие несколько месяцев назад.

Отмечается, что эффективно поражать российские цели бомбам GLSDB мешало глушение этого оружия оккупантами.

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