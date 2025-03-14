США модернизировали бомбы GLSDB и возобновили их поставки Украине
- 14.03.2025, 9:35
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Они теперь лучше обходят российские препятствия.
Соединенные Штаты Америки готовы возобновить поставки бомб большой дальности GLSDB в Украину. Они прошли модернизацию для лучшего противодействия российским препятствиям.
Об этом со ссылкой на два источника сообщает агентство Reuters.
Эти боеприпасы будут поставлять на фоне заявлений СМИ о том, что украинские запасы ракет ATACMS полностью исчерпаны.
В течение последних недель было проведено 19 испытательных стрельб с целью оценки эффективности модернизации бомб GLSDB. Известно, что было усилено соединение внутри этого оружия для повышения его устойчивости.
Возобновление использования GLSDB на поле боя может произойти уже в ближайшие дни, поскольку соответствующие запасы есть в Европе. Последний раз украинские военные применяли это оружие несколько месяцев назад.
Отмечается, что эффективно поражать российские цели бомбам GLSDB мешало глушение этого оружия оккупантами.