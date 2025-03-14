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«Лукашенко своими заклинаниями продолжает создавать хорошую мину при плохой игре»

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  • 14.03.2025, 9:44
  • 6,326
«Лукашенко своими заклинаниями продолжает создавать хорошую мину при плохой игре»
Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Диктатора вызвали в Москву для глупой роли.

Политический аналитик Александр Фридман прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о 30-дневном перемирии:

— Под давлением Трампа Путину пришлось формально согласиться на перемирие, а Лукашенко своими заклинаниями продолжает создавать ему хорошую мину при плохой игре.

Теперь Москва будет пытаться a) тянуть время; б) торговаться и одновременно в) готовиться к продолжению войны. А от Украины потребуют отказа от мобилизации и военных мероприятий, а от западных стран прекращения поставок вооружений.

Фактически это план «демилитаризации на 30 дней» и проверка на вшивость — и США, и Европы. Трамп может эту проверку не пройти, а вот в случае Европы надежда куда сильнее.

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