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Financial Times: Путин не намерен отказываться от своих требований в отношении Украины

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  • 14.03.2025, 9:51
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Financial Times: Путин не намерен отказываться от своих требований в отношении Украины

Кремль пытается сыграть с США в игру в поддавки.

Российский диктатор Владимир Путин не хочет, чтобы его обвиняли в срыве возможной сделки президента США Дональда Трампа, однако не планирует отказываться от своих максималистских требований в рамках потенциальной мирной сделки.

Об этом пишет Financial Times.

В частности, на пресс-конференции президент страны-агрессора заявил, что любое прекращение боевых действий должно привести к окончательному урегулированию конфликта, которое устранит «первопричины» его вторжения.

В противном случае, по его словам, Киев лишь получит возможность для перевооружения и перегруппировки сил.

В то же время, Трамп отметил, что его команда ведет «очень серьезные дискуссии с Путиным и другими».

По словам старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона Элины Рыбаковой это означает, что Путин не хочет, чтобы его обвиняли в срыве возможной сделки Трампа, но в то же время не чувствует давления, которое заставило бы его отступить от собственных требований.

«Они пытаются сыграть с США в игру в поддавки - наблюдают, как Трамп отреагирует, если Россия создаст иллюзию готовности к диалогу и предложит условное безусловное прекращение огня», - пояснила она.

Путин также намекнул на переговоры с Вашингтоном по безопасности поставок газа в Европу. Ранее FT сообщало, что близкий друг российского президента Маттиас Варниг разрабатывает план перезапуска газопровода «Северный поток-2» с участием американских инвесторов.

«Если США и Россия достигнут договоренности по энергетике, тогда газовая труба для Европы будет в безопасности. Это выгодно Европе, ведь она получит дешевый российский газ», - добавил Путин.

Напомним, на днях Трамп заявил, что имеет чем давить на кремлевского диктатора Владимира Путина, но не уточнил чем именно.

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