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Что есть на завтрак для улучшения уровня сахара в крови

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  • 14.03.2025, 9:59
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Что есть на завтрак для улучшения уровня сахара в крови

Названы пять лучших вариантов

Диетологи назвали лучшие продукты для завтрака, которые помогут улучшить уровень сахара в крови, пишет eatingwell.com.

Как отмечается, завтрак - один из приемов пищи, который часто упускают из виду, хотя он необходим.

При этом продукты для завтрака не должны быть сложными, уверяют специалисты.

«Здоровый и сбалансированный завтрак может быть вкусным, практичным и простым в приготовлении», - отметила сертифицированный диетолог Вандана Шет.

Директор программы по диабету в Mount Sinai Health System Мария Фрага добавила, что регулярный завтрак может «сократить резкие подъемы и падения уровня сахара в крови, улучшить чувствительность к инсулину, предотвратить чрезмерный голод и переедание в дальнейшем, а также стабилизировать энергию и обмен веществ, что поддерживает баланс сахара в крови».

Она посоветовала «стремиться потреблять примерно 8-10 граммов клетчатки на завтрак, чтобы чувствовать себя сытым и поддерживать стабильный уровень сахара в крови».

Что нужно есть, чтобы упал сахар в крови - лучшие продукты

Среди лучших вариантов для завтрака специалисты назвали следующие:

Тофу-скрамбл с авокадо и зеленью. Было доказано, что растительные источники, такие как тофу, полезны для людей с диабетом и тех, кто подвержен риску развития диабета. Кроме того, если вы любите яичницу-болтунью, вам, вероятно, также понравится тофу-скрамбл.

Цельнозерновой тост с миндальным маслом, ягодами и семенами чиа. Одна чашка сырой черники содержит 4 грамма клетчатки, а одна столовая ложка семян чиа - почти 5 граммов клетчатки.

Греческое парфе из йогурта с корицей. Помимо белка, греческий йогурт содержит пробиотики, кальций и витамин D. При лечении диабета лучше всего выбирать обезжиренный йогурт. Это связано с тем, что чрезмерное количество насыщенных жиров может увеличить риск сердечных заболеваний, которые чаще развиваются у людей с диабетом.

Овсянка. Овес является источником сложных углеводов и содержит растворимую клетчатку под названием бета-глюкан, которая обладает различными полезными для здоровья свойствами, в том числе помогает снизить резистентность к инсулину, уровень сахара в крови и холестерина и поддержать ваш кишечник. Увеличение потребления цельных зерен, таких как овес, также связано со снижением риска развития диабета.

Овощи (капуста, лук, перец, грибы, лук-порей, зеленый лук и помидоры). Овощи богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, а также содержат мало калорий, что может помочь в контроле веса. Контроль веса является ключом к улучшению уровня сахара в крови.

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