закрыть
14 марта 2025, пятница, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Большинство американцев считают Трампа «слишком тесно связанным» с Россией

1
  • 14.03.2025, 10:11
  • 2,504
Большинство американцев считают Трампа «слишком тесно связанным» с Россией

Появились результаты опроса.

Большинство американцев считают Трампа слишком тесно связанным с Россией – опрос

Более половины американцев, включая значительную часть республиканцев, считают, что президент Дональд Трамп «слишком тесно связан» с Россией, поскольку он радикально переориентирует внешнюю политику США.

Опрос проведен агентством Reuters совместно с Ipsos.

Согласно результатам опроса, 56% американцев, включая 89% демократов и 27% республиканцев, считают, что Трамп слишком близок к России. Не согласились с этим утверждением 40% респондентов, а 4% не ответили на вопрос.

«Разворот Америки на Россию под руководством президента, который в прошлом выражал восхищение российским президентом Владимиром Путиным, шокировал союзников США, подпитывая дискуссию в Европе о том, что американские союзники там должны планировать собственную оборону, не рассчитывая на помощь США».

Что касается позиции Трампа в отношении Украины, 44% опрошенных поддержали его идею привязать американскую военную помощь Украине к получению доли украинских минеральных ресурсов. Две трети республиканцев поддержали эту идею, как и каждый пятый демократ.

Отвечая на вопрос, каким из перечня существующих в США проблем Трамп должен отдать предпочтение, лишь 1% американцев выбрали расширение территории США, по сравнению с 61%, которые выбрали борьбу с инфляцией, и 13%, которые сказали, что ему следует сосредоточиться на сокращении федерального правительства.

Лишь 17% респондентов, в том числе 26% республиканцев, поддержали цель Трампа по поглощению Канады. Около 21% респондентов, в том числе 34% республиканцев, поддержали идею захвата Сектора Газы для установления мира на Ближнем Востоке.

65% процентов республиканцев опрошенных сказали, что они согласны с утверждением, что «США должны взять под контроль Панамский канал, чтобы защитить свою экономику». Около 89% демократов не согласились.

Около 45% республиканцев согласились с утверждением, что США должны «взять под контроль Гренландию, чтобы американские военные могли лучше защищать страну», в то время как 88% демократов не согласились.

В опросе Reuters/Ipsos, который проводился онлайн и по всей стране, было опрошено 1 422 взрослых американцев и имеет погрешность в 3 процентных пункта.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин