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Как в Беларуси формируется пенсия и от чего зависит ее размер?

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  • 14.03.2025, 10:23
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Как в Беларуси формируется пенсия и от чего зависит ее размер?

Власти фатально опоздали с реформой пенсионной системы.

На фоне демографической ямы последних лет, которая наблюдается в Беларуси, а также дефицита работников, эксперты все чаще стали предсказывать проблемы с выплатой пенсий в будущем. Но как это взаимосвязано? «Салідарнасць» вместе с экономистом Анастасией Лузгиной разобралась, как устроена пенсионная система в нашей стране.

Как формируются пенсии в Беларуси?

Сегодня у Беларуси, объясняет экономист BEROC Анастасия Лузгина, действует распределительная пенсионная система. Это значит, что сегодняшние пенсионеры получают пенсию за счет отчислений, которые делают сегодняшние работники.

— Со своей заработной платы беларусы платят налог, который идет в Фонд социальной защиты населения. Там эти деньги формируются в пенсии, которые и начисляются нынешним пенсионерам. Подавляющее большинство белорусов сегодня получает вот такую, государственную пенсию.

Отметим, что не стоит путать: средства на пенсионные выплаты берутся не напрямую из госбюджета, а из социальных отчислений, которые делают ныне работающие беларусы в отдельный фонд — ФСЗН.

— В 2022-м году в Беларуси ввели новшество: сейчас работающие беларусы могут делать добровольные отчисления в виде накопительного элемента, — напоминает собеседница.

Как это работает? Заключается договор со страховой компанией «Стравита». Со своей заработной платы работник может отчислять до 10% для таких накоплений. Параллельно с этим отчисления делает работодатель — до 3%.

Это добровольный элемент. И судя по заявлениям чиновников, людей, которые сегодня используют такой инструмент, немного. То есть большинство будущих пенсионеров могут по-прежнему рассчитывать только на обычную государственную пенсию.

От чего зависит размер?

От трудового стажа, размера заработной платы, вредности труда. Дополнительные коэффициенты также начисляются людям, которые вышли на пенсию позже — то есть по достижению пенсионного возраста отказались от выплаты пенсий и продолжали работать:

— Вариация в уровне зарплат не маленькая — кто-то в Беларуси получает высокую зарплату, кто-то — совсем скромную. Но когда люди выходят на пенсию, эта вариативность сжимается.

Почему так происходит? Это особенности расчета пенсий. Берется ежемесячная заработная плата за последние 30 лет стажа. Она плюсуется, а затем делится на среднюю по стране за период, когда вы работали. Таким образом получается индивидуальный коэффициент, который и влияет на размер пенсии.

Система расчетов довольно сложная. Как раз за счет этого и происходит уравнивание заработка к среднему. Рассчитанные коэффициенты влияют на размер пенсии — с его учетом пенсия рассчитывается как 55% среднемесячного заработка, но не ниже определенного минимума, утвержденного государством.

При расчетах индивидуального коэффициента заработка пенсионера применяются следующие правила. Если человек получал заработную плату до 130% от средней, то размер зарплаты делится на десятипроцентные части. Первые 10% учитываются полностью, следующая — в районе 90% и так далее. Последняя часть учитывается как 10%.

Если человек получал зарплату, которая выше средней (от 130% до 400%), тогда все, что работник получал свыше 130% от средней, будет учитываться только как 10% от заработка. Если же зарплата была от 400% от средней и выше, тогда все, что выше 400% в расчет не включается.

То есть, объясняет экономист, если вы получали даже шесть тысяч рублей, это совсем не значит, что при выходе на пенсию будете получать более трех тысяч.

— На февраль 2025 года средний размер пенсии в Беларуси оценивался в 930 рублей — это примерно 275 евро. Максимальный — около 1600 рублей или 470 евро.

Если сравнивать с другими европейскими странами, мы увидим очень большую разбежку. Например, в Германии средняя пенсия составляет 1100 евро, в Люксембурге — 3000 евро, в Испании — 1100, но там пенсионерам каждый год выплачивают две дополнительные пенсии на отдых.

Одна из самых низких средних пенсий в Европе — в Латвии. Сейчас это 390 евро.

У Польши, с которой граничит Беларусь, средняя пенсия 900 евро. Интересно, что минимальная в этой стране — 445 евро. А в Беларуси — это почти максимальный размер пенсии.

Конечно, в Польше и доходы населения выше, плюс есть накопительный элемент. При этом для пенсионеров предоставляются различные льготы: скидка на проезд в общественном транспорте, ежегодное лечение в санатории и другое.

Какие есть минусы у распределительной пенсионной системы в Беларуси?

— Проблема нашего региона в том, что мы сталкиваемся со старением населения. Так происходит не только в Беларуси. Чтобы решить проблему нахождения денег для пенсионных выплат, с одной стороны, и обеспечить хорошую выплату тем, кто получает высокие зарплаты, с другой, во многих странах вводится обязательный накопительный элемент. Как я уже говорила выше, в Беларуси он сейчас добровольный и был введен только в 2022 году.

Почему Беларусь не пошла по такой же схеме? Если мы введем обязательный накопительный элемент, часть ресурсов, которая сейчас поступает в ФСЗН и идет на выплату нынешним пенсионерам, перестанет туда поступать. По-хорошему, такую реформу надо было проводить 10 лет назад или даже ранее, когда проблема с выплатой пенсий не стояла так остро.

Сейчас же, чтобы провести такую реформу, нужно, грубо говоря, сказать сегодняшним пенсионерам, что денег нет. Либо же привлекать внешнее дополнительное финансирование, что в сегодняшних реалиях сложно.

У нас до сих пор сохранилась советская система, и она превалирует. Люди неохотно пользуются добровольным элементом, потому что нет привычки делать долгосрочные накопления. Также это во многом связано с определенными рисками из-за обесценивая денег.

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