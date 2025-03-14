В Беларуси пошли первые грибы

В Беларуси пошли первые грибы1
- 14.03.2025, 10:42
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Литровая банка может стоить больше 200 рублей.
Белорусы начинают хвалиться «уловом» первых весенних грибов: цена за литровую банку может достигать 200−250 рублей. Грибник и популяризатор тихой охоты Александр Горбацевич рассказал, что речь о сморчке коническом, пишет агентство «Минск-Новости».
Сморчок конический — гриб очень редкий: растет, по словам собеседника, всего три недели в году.
— На второй неделе марта в Минском районе уже нашли первые «сморчковые шапочки», поэтому через 2−3 недели можно идти и основательно собирать. Вообще это семейство насчитывает несколько сотен видов. Самым ценным считается сморчок конический. Литровая банка может стоить в районе 240−250 рублей. Кстати, есть их можно даже в сыром виде, — рассказал Горбацевич.
Но нужно быть осторожными: у этих съедобных и редких грибов есть ядовитый собрат под названием строчок — содержит токсин гиромитрин. Поэтому не стоит сильно радоваться и надкусывать первый попавшийся «кудрявый» (а именно такая шапочка характерна для обоих семейств) гриб — необходимо тщательно проверить, сморчок ли перед вами.
Еще один первый весенний гриб — саркосцифа алая. Звучит угрожающе, визуально тоже вызывает вопросы, но при этом съедобный.
— В Скандинавских странах их поэтично называют «чашкой эльфов», есть и соответствующая легенда. Интересны тем, что после варки не теряют ярко-алый цвет, по консистенции напоминают мясо кальмара. И растут они только в экологически чистых местах, эдакий природный дозиметр, — рассказал Горбацевич.
Он напомнил, что в Беларуси растут даже трюфеля, причем целых семь видов. Правда, съедобных только два — белый и летний черный. Однако они краснокнижные, и собирать их чревато штрафом.