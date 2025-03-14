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В Беларуси пошли первые грибы

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  • 14.03.2025, 10:42
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В Беларуси пошли первые грибы
иллюстративное фото

Литровая банка может стоить больше 200 рублей.

Белорусы начинают хвалиться «уловом» первых весенних грибов: цена за литровую банку может достигать 200−250 рублей. Грибник и популяризатор тихой охоты Александр Горбацевич рассказал, что речь о сморчке коническом, пишет агентство «Минск-Новости».

Сморчок конический — гриб очень редкий: растет, по словам собеседника, всего три недели в году.

Первые сморчки под Минском. 11 марта 2025 года. Фото: instagram.com/gribkino_batnatali

— На второй неделе марта в Минском районе уже нашли первые «сморчковые шапочки», поэтому через 2−3 недели можно идти и основательно собирать. Вообще это семейство насчитывает несколько сотен видов. Самым ценным считается сморчок конический. Литровая банка может стоить в районе 240−250 рублей. Кстати, есть их можно даже в сыром виде, — рассказал Горбацевич.

Но нужно быть осторожными: у этих съедобных и редких грибов есть ядовитый собрат под названием строчок — содержит токсин гиромитрин. Поэтому не стоит сильно радоваться и надкусывать первый попавшийся «кудрявый» (а именно такая шапочка характерна для обоих семейств) гриб — необходимо тщательно проверить, сморчок ли перед вами.

Еще один первый весенний гриб — саркосцифа алая. Звучит угрожающе, визуально тоже вызывает вопросы, но при этом съедобный.

— В Скандинавских странах их поэтично называют «чашкой эльфов», есть и соответствующая легенда. Интересны тем, что после варки не теряют ярко-алый цвет, по консистенции напоминают мясо кальмара. И растут они только в экологически чистых местах, эдакий природный дозиметр, — рассказал Горбацевич.

Он напомнил, что в Беларуси растут даже трюфеля, причем целых семь видов. Правда, съедобных только два — белый и летний черный. Однако они краснокнижные, и собирать их чревато штрафом.

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