Большинство поляков намерены остаться в стране, если начнется война 1 14.03.2025, 10:50

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Примерно половина выступает за обязательную службу в армии.

Как предает «Польское радио», 65 процентов поляков планируют остаться в стране в случае возможной войны. Это следует из опроса исследовательского института Pollster для издания Super Express.

У респондентов спрашивали: «Остались бы вы жить в Польше, если бы в нашей стране началась война?»

На этот вопрос ответили 65 процентов поляков ответили «да», и 35 процентов «нет».

Газета отметила, что недавно разгорелась дискуссия о том, стоит ли возобновлять всеобщий военный призыв.

Сколько сторонников призыва в армию? Это также проверили исследователи из Pollster.

«Мнения разделились. 45 процентов выступают за обязательную службу в армии, а 42 процента поляков — против. В свою очередь 13 процентов не имеют на этот счет своего мнения», - сообщает Super Express.

Газета отметила, что мужчины (47%) чаще поддерживают идею долга перед Родиной, чем женщины (42%). Наибольшими противниками службы, безусловно, являются молодые поляки - всего 16 процентов из них поддерживают призыв в армию.

Опрос проводился 7-9 марта 2025 года на выборке из 1015 взрослых жителей Польши.

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