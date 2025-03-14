Путин нагоняет нюансов

Путин нагоняет нюансов1
- Анна Мышкина
- 14.03.2025, 10:55
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В них — главное.
Американское предложение о 30-дневном перемирии позавчера принято Украиной – но, как выяснилось сегодня, не РФ. Как и следовало ожидать, глава кремлевского режима Владимир Путин посчитал переговорную инициативу за слабость.
Поспешил подчеркнуть это милитари-стилем и грозными заявлениями в Курской области – где впервые появился после начала отвода ВСУ. Прямого отвержения перемирия вроде не прозвучало. Но ставятся условия-«нюансы», равнозначные отвержению.
Первым высказался путинский помощник по внешней политике Юрий Ушаков (обладающий большими прерогативами, нежели комичный лавровско-захаровский МИД).
«Это ничто иное, как временная передышка для украинских военных. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», – примерно так говорил он советнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу.
Правда, Ушаков оговорился: это, мол, его личное мнение. Известно, однако – никто в российском госаппарате личного мнения иметь не может. Ни по какому вопросу. Тем более по такому.
Сам Путин озвучил позицию после встречи с вассальным диктатором Александром Лукшенко. Утвердив с ним вступление в силу договора безопасности (нечто подобное «страхованию от революции»), поговорив о производстве и размещении в Беларуси хваленого смертоносного «Орешника». Относительно прекращения огня в Украине глава РФ заявил: «Сама по себе идея правильная, но есть вопросы, которые мы должны обсудить. Есть нюансы». Отдадим должное откровенности. В этих нюансах главное.
Путин соглашается – точнее, дает понять, что может согласиться – на перемирие, если Украина откажется от какого-либо переоснащения ВСУ, от всякой иностранной военной помощи, от пополнения резервов и ротации. Не говоря о сдаче Путину своих бойцов на Курщине. Это все предъявлено трамповскому советнику Уолтцу и трамповскому спецпосланнику Стиву Уиткоффу. Но Путину, по его признанию, нужен разговор с самим Трпампом. О самой сути – «устранении причин конфликта».
«Причины конфликта» – существование Украины. Свержение народным Майданом путиноподобной олигархии. Разрыв с имперско-кремлевским мракобесием. Свободный выбор жизни и пути. В перспективе – социальный пример России. Устранить эту причину невозможно – с 2014 года пытались «гибридной» войной, с 2022-го – фронтовой и ракетной. И потерпев по факту поражение на поле боя – пытаются теперь руками простодушного Дональда Трампа. Связать Украину американскими условиями, обеспечив развязанные руки самим себе – передышка, перегруппировка, наращивание войсковой численности и вооруженности. После чего неизбежное новое нападение.
Трамп слова Путина уже прокомментировал: «Получил известие, что в России все идет хорошо». Очень он все-таки романтичен. «Наш друг веселый парень, и это знают все» – только невеселое веселье и крайне несвоевременное. Впрочем, даже Трамп что-то заметил: путинское заявление он назвал «многообещающим, но недостаточным». Кто бы мог подумать.
Оптимистичный пацифист, неисправимый белодомовский мечтатель, хоть и застрял в неразберихе, но все еще верит Путину с кремлевской камарильей. Отчего бы ему не верить – есть между ними моменты, в которых совпадение глубинно и ценностно. «Они поступят правильно», – надеется Трамп. Ну а если все-таки нет? «Это будет разочарование для всего мира».
Вот ведь нашел, кем очароваться… Хоть бы не брался тогда говорить за весь мир.
Анна Мышкина, vkrizis.info