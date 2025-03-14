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Инженеры научили робота кататься на велосипеде

  • 14.03.2025, 11:15
Инженеры научили робота кататься на велосипеде

Он даже сам крутит педали.

Стартап AgiBot из Китая представил Lingxi X2 – гуманоидного робота, который способен выполнять различные сложные задачи без предварительного обучения, используя новую модель искусственного интеллекта GO-1.

Инженеры опубликовали видео, в котором показаны возможности Андроида. Компактный помощник высотой 1,3 м и весом 33,8 кг использует технологию обобщения с нулевой выборкой, позволяющая ему управлять объектами в базовых задачах без какой-либо предварительной подготовки.

Одна из уникальных особенностей Lingxi X2 – его способность кататься на велосипеде. Он отлично удерживает равновесие и сам крутит педали. Кроме того, X2 умеет ездить на самокате и сигвее и даже выполнять танцевальные движения.

Использовать его планируют как помощника по дому, продавца в магазинах и аватара с удаленным управлением – когда подключается человек, на голове появляется его лицо. AgiBot также акцентирует внимание на том, что Lingxi X2 может быть модифицирован для различных сфер, включая здравоохранение и образование.

По мнению экспертов, китайские робототехнические компании, хотя и опережают Tesla в массовом производстве, но развиваются наравне с американскими фирмами в области человекоподобных роботов.

Американские технологические гиганты, в частности, Tesla и NVIDIA, сильны в области манипуляции верхними конечностями, производства микросхем и облачных вычислений, тогда как китайские компании лидируют в области управления движением, передовых моделей искусственного интеллекта и разнообразных приложений.

Согласно задумке разработчиков, такие роботы призваны заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в супермаркетах и других рутинных задачах. При этом отмечается, что андроиды не нацелены отбирать рабочие места у самих людей. Илон Маск обещает 10 000 человекоподобных роботов Optimus уже в 2025 году.

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