Архиепископ Тадеуш Кондрусевич отслужил Святую Мессу
- 14.03.2025, 11:33
Священник проходит химиотерапию, но «настроение оптимистичное».
Архиепископ-эмерит Тадеуш Кондрусевич находится в больнице и проходит химиотерапию, сообщил во время Мессы в архикафедральном соборе в Минске 13 марта митрополит Минско-Могилевский архиепископ Иосиф Станевский, сообщает KATOLIK.LIFE.
В Минске молились о здоровье Папы Римского и архиепископа на покое Тадеуша Кондрусевича. Отмечается, что архиепископ также сам служил Святую Мессу.
Митрополит Иосиф Станевский рассказал, что Кондрусевич по дороге в больницу звонил и просил поблагодарить всех за молитву.
«Верующие, знакомые с ситуацией, объяснили, что архиепископ Кондрусевич до сих пор не был госпитализирован и посещал поликлинику, утром 13 марта совершил Святую Мессу, настроение у него оптимистичное», – пишет KATOLIK.LIFE.
В феврале 2023 года Тадеуш Кондрусевич перенес операцию по удалению опухоли. В мае 2024 года ему делали операцию на сердце после инфаркта.
Ранее у Кондрусевича была обнаружена меланома (злокачественная опухоль кожи). 10 марта стало известно об ухудшении состояния его здоровья.