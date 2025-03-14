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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич отслужил Святую Мессу

  • 14.03.2025, 11:33
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич отслужил Святую Мессу

Священник проходит химиотерапию, но «настроение оптимистичное».

Архиепископ-эмерит Тадеуш Кондрусевич находится в больнице и проходит химиотерапию, сообщил во время Мессы в архикафедральном соборе в Минске 13 марта митрополит Минско-Могилевский архиепископ Иосиф Станевский, сообщает KATOLIK.LIFE.

В Минске молились о здоровье Папы Римского и архиепископа на покое Тадеуша Кондрусевича. Отмечается, что архиепископ также сам служил Святую Мессу.

Митрополит Иосиф Станевский рассказал, что Кондрусевич по дороге в больницу звонил и просил поблагодарить всех за молитву.

«Верующие, знакомые с ситуацией, объяснили, что архиепископ Кондрусевич до сих пор не был госпитализирован и посещал поликлинику, утром 13 марта совершил Святую Мессу, настроение у него оптимистичное», – пишет KATOLIK.LIFE.

В феврале 2023 года Тадеуш Кондрусевич перенес операцию по удалению опухоли. В мае 2024 года ему делали операцию на сердце после инфаркта.

Ранее у Кондрусевича была обнаружена меланома (злокачественная опухоль кожи). 10 марта стало известно об ухудшении состояния его здоровья.

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