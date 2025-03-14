Архиепископ Тадеуш Кондрусевич отслужил Святую Мессу 14.03.2025, 11:33

Священник проходит химиотерапию, но «настроение оптимистичное».

Архиепископ-эмерит Тадеуш Кондрусевич находится в больнице и проходит химиотерапию, сообщил во время Мессы в архикафедральном соборе в Минске 13 марта митрополит Минско-Могилевский архиепископ Иосиф Станевский, сообщает KATOLIK.LIFE.

В Минске молились о здоровье Папы Римского и архиепископа на покое Тадеуша Кондрусевича. Отмечается, что архиепископ также сам служил Святую Мессу.

Митрополит Иосиф Станевский рассказал, что Кондрусевич по дороге в больницу звонил и просил поблагодарить всех за молитву.

«Верующие, знакомые с ситуацией, объяснили, что архиепископ Кондрусевич до сих пор не был госпитализирован и посещал поликлинику, утром 13 марта совершил Святую Мессу, настроение у него оптимистичное», – пишет KATOLIK.LIFE.

В феврале 2023 года Тадеуш Кондрусевич перенес операцию по удалению опухоли. В мае 2024 года ему делали операцию на сердце после инфаркта.

Ранее у Кондрусевича была обнаружена меланома (злокачественная опухоль кожи). 10 марта стало известно об ухудшении состояния его здоровья.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com