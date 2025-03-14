Умер экс-начальник из Центрального РУВД Минска 13 14.03.2025, 11:51

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Ему было 49 лет.

В номере за 14 марта милицейская газета «На страже» опубликовала некролог бывшего начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального РУВД Минска Дмитрия Сёмкова.

Он умер в возрасте 49 лет, в публикации причина смерти не называется.

«На 50-м году перестало биться сердце подполковника милиции в запасе Сёмкова Дмитрия Георгиевича», — говорится в некрологе.

В марте 2017 года Дмитрий Сёмков в должности начальника ОБЭП дал интервью по случаю 100 лет со дня образования белорусской милиции и 80 — со дня образования службы по борьбе с экономическими преступлениями.

«Для меня и для сотрудников вверенного мне подразделения данные юбилеи являются самыми значимыми профессиональными праздниками», — говорил Сёмков.

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