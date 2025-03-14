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WP: Неуступчивость Путина раздражает Трампа

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  • 14.03.2025, 11:51
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WP: Неуступчивость Путина раздражает Трампа

Президент США поднял вопрос о возможности новых жестких мер против России.

Американская разведка считает, что российский диктатор Владимир Путин не готов к миру. Он все еще хочет захватить Украину.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечают источники издания, засекреченные доклады американской разведки, в том числе опубликованные в начале этого месяца, ставят под сомнение готовность Путина прекратить войну против Украины, оценивая, что российский диктатор не отступил от своей цели - доминировать над Украиной.

В одной из секретных оценок, распространенных среди представителей администрации Трампа, датированной 6 марта, говорится о том, что Путин по-прежнему полон решимости удерживать власть над Киевом.

Доклады разведки не имеют целью оценивать дипломатию президента США Дональда Трампа. Но они ставят вопрос о том, правильно ли Белый дом понимает готовность Путина к миру.

Некоторые нынешние и бывшие американские чиновники заявили, что Путин, даже если и согласится на временное перемирие, использует его для отдыха и перевооружения своих войск. По их мнению, российский диктатор, скорее всего, нарушит условия соглашения, создав провокацию, обвиняя Украину.

Другие чиновники заявили, что в сообщениях было больше осторожности о том, на какие условия мира может согласиться Путин. Но они признали, что нет никаких признаков того, что диктатор отступил от цели захватить Украину.

«У него есть давнее желание восстановить «матушку Россию», - сказал один из чиновников.

Остается неизвестным, что Трамп ознакомился с отчетом разведки. По словам другого собеседника издания, некоторые оценки США о неуступчивости Путина раздражают Трампа. Президент США и его помощники в последние дни подняли вопрос о возможности введения новых жестких санкций против России, если она откажется согласиться прекратить войну.

«Президент отчаянно хочет заключить сделку. А россияне не демонстрируют никаких признаков ослабления. Они усиливают свои требования», - добавил собеседник WP.

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