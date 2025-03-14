В некоторых районах Минской области ветер превышает 30 м/с 1 14.03.2025, 12:03

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Энергетики сообщают о перебоях с электроснабжением населенных пунктов.

14 марта в некоторых районах Минской области ветер превышает 30 м/с. Энергетики сообщают о перебоях в электроснабжении населенных пунктов. Причиной называют не только шквалистый ветер, но также дождь и мокрый снег. В некоторых случаях на линии электропередачи падали не только ветки, но и деревья, сообщает «Еврорадио».

Утром в пятницу бригады «Минскэнерго» занимаются восстановлением электроснабжения 10 населенных пунктов в Пуховичском районе.

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