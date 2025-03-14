Крупнейшая госкомпания Китая полностью прекратила закупки российской нефти 2 14.03.2025, 12:11

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Из-за санкций США.

Государственные нефтяные компании Китая в марте отказываются от российской нефти из-за новых санкций США, пишет Reuters. Полностью поставки прекратила крупнейшая из них — Sinopec, а также Zhenhua Oil. PetroChina и CNOOC продолжили закупки с отгрузкой в марте, но сократили объемы, сообщили осведомленные источники в отрасли.

Один из источников в Sinopec сообщил, что компания остановила закупки российской нефти, поскольку проводит дополнительные проверки на соответствие санкционным требованиям и ожидает «четкой картины» будущего российско-американского соглашения о прекращении войны в Украине. В компании отметили, что возобновят поставки, если переговоры приведут к ослаблению или отмене санкций США в отношении нефти из РФ, добавил собеседник на условиях анонимности.

Китайские компании избегают закупок нефти от поставщиков, на которых были наложены новые санкции. «Сейчас они взяли перерыв, размышляя о том, есть ли способы обойти эти ограничения», — сообщил торговый представитель, близкий к российскому поставщику, регулярно имеющему дело с китайскими государственными покупателями.

PetroChina, традиционный покупатель премиальной марки BCTO (ESPO) у крупнейшего российского производителя «Роснефть», в марте продолжила морские поставки, но в меньших объемах, сообщили два источника. Компания CNOOC, регулярно закупающая российскую нефть и торгующая ею, по словам трейдеров, также сократила объемы отгрузки в марте.

В дополнение к морскому импорту PetroChina продолжила в рамках долгосрочного соглашения поставлять 800 000 — 900 000 баррелей российской нефти в сутки по трубопроводам из сибирских месторождений. Как отмечают трейдеры, Sinopec восполняет дефицит российского импорта за счет поставок из Западной Африки, Ближнего Востока и Бразилии.

Морские поставки российской нефти в Китай сократились в феврале до 969 000 баррелей в сутки — самого низкого уровня с декабря 2022 года — с январских 1,01 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные сырьевых аналитиков Kpler. За первые два месяца 2025 года объем этого импорта достиг 990 000 баррелей в сутки, что на 270 000 баррелей в сутки меньше показателя ноября-декабря 2024 года.

Уменьшение закупок китайскими госкомпаниями негативно отразилось на ценах на российскую нефть, сократив доходы Москвы и оказав дополнительное давление на РФ перед возможным соглашением о прекращении огня с Украиной, пишет Reuters.

Накануне США фактически усилили санкции против российских банков и нефти, отказавшись продлевать генеральную лицензию, которая позволяла проводить часть сделок через оказавшиеся под ограничениями банки РФ. Как сообщил источник Fox News в администрации Дональда Трампа, до 12 марта эти банки могли проводить сделки в долларах, связанные с оплатой российских энергоносителей. Решение администрации президента США о непродлении лицензии приведет к тому, что европейские страны больше не смогут покупать нефть в РФ без риска санкций.

Перед этим президент РФ Владимир Путин де-факто отверг предложение о немедленном 30-дневном перемирии в Украине, которое ранее на этой неделе Киев согласовал с США. Он сослался на ряд «нюансов», которые необходимо решить перед остановкой боевых действий.

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