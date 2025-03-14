«Многие моменты были просто эпичные, и все очень смеялись» 3 14.03.2025, 12:20

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Интервью с белоруской, которая сыграла в фильме, получившем пять наград на «Оскаре».

Белоруска Мария Тычинская сыграла эпизодическую роль в хитовом фильме «Анора», который получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и пять наград «Оскар». В интервью «Зеркалу» Мария рассказала о внутренней стороне съемок, звездных коллегах, неожиданном успехе фильма и сцене, которую переснимали «раз 30».

«Анора» — комедийно-драматический фильм режиссера Шона Бейкера, который критики назвали «историей Золушки из стрип-клуба» и «веселой перевернутой сказкой». По сюжету, молодая секс-работница Анора (Майки Мэдисон) выходит замуж за Ивана Захарова (Марк Эйдельштейн), сына российского олигарха (Алексей Серебряков). Узнав об этом, родители Ивана готовы пойти на все, чтобы аннулировать брак. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2024 года и пять наград «Оскар» в 2025 году, в том числе за «Лучший фильм».

В белорусских кинотеатрах картину не показали из-за отсутствия прав на ее демонстрацию. Посмотреть его можно на онлайн-площадках.

Марии Тычинской 30 лет, она уроженка Слонима в Гродненской области. Закончила польский вуз по специальности «маркетинг и менеджмент». Последние девять лет она живет в Нью-Йорке. Сейчас работает маркетологом в салоне красоты, а также курирует проекты как менеджер.

В 2023 году Мария поучаствовала в съемках «Аноры», исполнив эпизодическую роль Даши. На экране она появляется немного — в тех сценах, где герои развлекаются и путешествуют. Героиня Марии в кадре веселится, купается в бассейне и ссорится со своим парнем.

«Просто импровизировали и классно проводили время»

Мария вспоминает, что получила роль случайно. В феврале 2023 года подруга предложила сняться в массовке, отправила продюсерам фильма ее Instagram-аккаунт — а те пригласили попробовать себя на роль Даши. Тогда еще действовали некоторые ковидные ограничения и не было возможности собрать много людей на кастинг. Поэтому продюсеры просто прислали монолог ее персонажа — «одно огромное предложение» — и попросили записать его на видео.

— Было очень странно, я не могла понять, как мне все предоставить в нужной форме. Поэтому я не очень сильно запаривалась. Сделала, как могла, и отправила. Даже не думала об этом, — вспоминает белоруска. — Прошло время, я уже забыла. И уже где-то, наверное, недели через три, мне продюсер написал.

Режиссер проекта — Шон Бейкер — мастер независимого кино и лауреат нескольких престижных кинонаград. Мария говорит, что до приглашения на съемки видела один его фильм, но толком о нем ничего не знала. А вот к началу съемок уже подготовилась и посмотрела другие картины его авторства.

— Помню первый день на самой съемке. Я очень переживала, стеснялась. Но он просто как свой: «Все, Мария, туда-сюда». И я такая: «Что? Даже ничего такого серьезного, страшного?» — вспоминает собеседница и говорит, что вникать в процесс пришлось на ходу. — Не было времени включиться в момент. Профессионал может быстро все отработать, а у нас не было времени настраиваться. Но Шон очень располагает к себе, просто становится твоим другом, и все получается.

Естественно, скрипт целого кино тебе не дают почитать. Поэтому ты просто врубаешься, какая ситуация. И в основном у нас была импровизация. Это то, чего он (Шон Бейкер. — Прим. ред.) хотел: показать вот эту «самость» момента. Он уже потом из нашей импровизации доставал какие-то части, говорил: «Вот это давай оставим, это повторим». И уже цеплялся за развитие ситуации. А в остальном мы просто классно проводили время, а он это снимал — такой вот процесс.

Съемки заняли 37 дней. Мария вспоминает, что сначала все происходило в Бруклине — это район Нью-Йорка, где живет больше всего русскоговорящих. И потом еще неделю — в Лас-Вегасе.

— На съемочных площадках я, если честно, дни не считала. Мы очень много разных сцен снимали, которые не вошли [в итоговый монтаж фильма]. Я уже потом шутила на премьере, что нужно [сделать] какой-то приквел из восьми эпизодов — показать, как мы тусовались. Потому что многие моменты были просто эпичные, и все очень смеялись, — говорит белоруска.

В итоговой версии картины Марию видно буквально считаные минуты. Интересуемся: не считала ли она, сколько секунд на экране ей досталось?

— Не то что бы считала, если честно. Я не любуюсь этими моментами. Но просто делала это с профессиональной точки зрения, чтобы отправлять агентам и так далее, или там на кастинги. У меня, по-моему, шесть минут всех этих вырезок получилось, — рассказывает собеседница и отмечает, что за время съемок актеры очень подружились. — Мы до сих пор всем встречаемся и списываемся. Я не только говорю про команду актеров, я говорю про близких людей, которые выступали в продакшене, которые занимались волосами и мейкапом. Мы все очень дружные.

«Он выбрал правильных людей абсолютно четко»

Один из главных героев — Иван, безалаберный сын российского олигарха. Эту роль исполнил Марк Эйдельштейн — молодой актер из российского Нижнего Новгорода, уже получивший несколько кинонаград. Сейчас ему 23, а на момент съемок был 21 год. По словам Марии, на площадке его называли Маркуша. Она отмечает талант актера и говорит, что они «очень хорошо подружились».

В центре истории — секс-работница Анора. Ее сыграла американская актриса Майки Мэдисон, которая получила премии «Оскар» и BAFTA в категории «Лучшая женская роль». Мария сравнивает ее с диснеевской принцессой, а еще с «машиной» — в позитивном смысле.

— Она в хорошем смысле очень добрая, правильная, сосредоточенная. У нас [с Майки] день рождения в один день, 25 марта. Мы называем друг друга birthday twins (близнецы по дню рождения. — Прим. ред.), — эмоционально рассказывает девушка. — Мне кажется, она — это я, только наоборот. Я такой rebel (бунтарь. — Прим. ред.), мятежный дух. Мы будто две противоположности с ней. Но это нам не помешало очень хорошо общаться и дружить. [На съемках] не было ни одного человека, с которым бы мне было неловко либо неудобно.

Российский актер Юра Борисов исполнил роль Игоря, немногословного колоритного гопника. За эту роль его номинировали на «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA как «Лучшего актера второго плана».

У Марии и Юры не было общих сцен. Но познакомиться все равно получилось во время съемок в роскошном «особняке семьи Захаровых», одной из ключевых локаций картины (режиссер нашел этот дом, введя в Google запрос «самый большой и лучший особняк в Брайтон-Бич»).

— Когда мы все снимали в этом доме, он просто любил оставаться после своей сцены. Надевал разные парики: дождик с висюльками, усы, кепки, — говорит она. — Съемки — это ожидание: ты ждешь, пока все подготовятся, а потом сцены [снимаются] быстро. Во время этого [ожидания] Юра любил потусить: где-то лежал, сидел, отдыхал. И мы как-то с ним подружились. Не было какого-то барьера абсолютно. Сразу начали общаться, как будто близкие друзья — по душам, о мечтах, о чем-то таком сокровенном.

Мне показалось, что это такая уникальная способность Шона Бейкера собирать людей вокруг себя и в команде, которые создают магию. Именно поэтому фильм и получился такой — потому что он выбрал правильных людей абсолютно четко. Каждого человека. Мы все были и до сих пор являемся очень близкой командой. Называем это Anora family (семья «Аноры». — Прим. ред.).

«Через неделю позвонили и сказали: все возобновляется, мы летим Вегас»

Мария вспомнила неловкую ситуацию на съемках. По сюжету, ее героиня Даша встречается с Алексом. Роль Алекса исполнил актер родом из Украины Влад Мамай. В одной из сцен большая компания отмечает Новый год. Киношной парочке надо было поцеловаться под бой курантов. Но был нюанс: на съемочной площадке находилось множество актеров массовки, и в том числе — настоящая девушка Влада. Мария вспоминает, что этот момент переснимали «раз 30 с разных сторон».

— Его девушка постоянно нас высматривала, где-то выглядывала. Но я настраивала себя: «Нужно быть профессионалом, нужно, чтобы я справилась, даже несмотря на такие неловкие ситуации». Было весело, — рассказывает белоруска.

Еще одна из сцен, в которых участвовала Мария, — на борту частного самолета. То, как снимали «полет», оказалось для нее сюрпризом: салон самолета построили внутри огромного павильона, все выглядело «как по-настоящему».

— Это был интересный опыт, — вспоминает она.

Кстати, на съемках Мария была блондинкой — и из-за цвета волос пришлось немного понервничать. В марте 2023 года все сцены с ее участием в Бруклине отсняли, контракт закончился. Изначально были запланированы дополнительные съемки в Лас-Вегасе, но в определенный момент с ними случилась накладка. Команде объявили, что «Вегас не сложился».

— Мы думали: о’кей, все. Я на свой день рождения просто покрасила волосы в розовый цвет и нарастила их. Получилось, что через неделю мне позвонили и сказали: все возобновляется, летим Вегас, — вспоминает девушка. — И нужно вернуть обратно цвет волос. Но длину уже мы договорились [сохранить], как-то заплетали косы, делали так, будто Даша, мой персонаж, нацепила больше волос. И то, что я работаю в салоне красоты, в этом мне очень помогло: девочки у нас, конечно, волшебницы, сохранили мне волосы, и я была блондинкой опять. Но не без нервов, конечно.

«Я бы сделала это бесплатно»

Когда съемки закончились, команда устроила вечеринку в стрип-клубе, где снимались многие сцены (сам клуб на это время закрыли). А готовый фильм Мария в первый раз посмотрела в Нью-Йорке на премьере «для самых близких».

— Я помню, тогда у меня этот фильм прошел в каком-то тумане. Я толком не поняла, не рассмотрела. Наверное, переволновалась слишком. Но во второй раз я уже полностью поняла, у меня уже вся картинка встала на место. А вот премьера, она такой была, очень волнительной, — отмечает она.

Точную сумму гонорара актриса не может назвать.

— В любом случае это был очень приятный, классный бонус. Потому что я абсолютно даже не задумывалась о деньгах. И я бы сделала это бесплатно. И еще раз сделала бы это бесплатно, — отмечает она.

Фильм получился весьма успешным. Суммарно у него 264 номинации на кинонаграды и 147 побед. В их числе — «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля и пять «Оскаров», в том числе — за «Лучший фильм». При бюджете шесть миллионов долларов лента собрала в прокате более 46 миллионов. Мария говорит, что не ожидала такого успеха.

— Я просто была в шоке. Не ожидала, что везде, куда ты приходишь, — плакаты [фильма]. Это был какой-то для меня сюрреализм, если честно, это было что-то нереальное, — делится ощущениями собеседница.

Мария не смогла присутствовать на церемонии вручения наград в Каннах. В день мероприятия ей написала Саманта Куан — сопродюсер проекта и жена Шона Бейкера. Передала, что всем ее не хватает и в душе они вместе. «Это для меня было очень ценно», — с теплотой вспоминает девушка.

На награждение премии «Оскар» Мария тоже не попала. Она следила за прямым эфиром вместе с другими членами съемочной группы, которые не смогли прилететь на церемонию в Лос-Анджелес.

— Мы все собрались и вместе смотрели трансляцию в заведении, где была куча людей. Было очень классно, когда каждая победа — это как победа на чемпионате мира, все прыгают, кричат, — делится собеседница.

«Какой бы исход ни был, я не расстроюсь»

Мария серьезно заинтересовалась актерской профессией. Сейчас изучает актерское мастерство, нашла кастинг-директора, участвует в кастингах. Основную работу тоже продолжает — говорит, «в Нью-Йорке ты делаешь много всего одновременно, одно другому не мешает».

— Мне интересно. Я подумала, почему бы и нет? — рассуждает она. — В любом случае это Нью-Йорк. У меня есть возможность, сейчас или никогда. Я такой человек: пойду и сделаю. И в основном это меня приводит к положительным, позитивным моментам. Поэтому я доверяю себе. Не на все кастинги мне вообще отвечают. Я понимаю, что в любом случае хочу попробовать. Какой бы исход ни был, я не расстроюсь.

Говорит, в детстве ее интересовало сразу множество профессий — не только большой экран.

— И актрисой [хотела стать], — вспоминает она. — Я и петь могу, могу играть музыку как диджей. Моим кумиром была Рианна, которая в принципе успешна во всем. Она для меня была огромным мотиватором не зацикливаться на одном, а дать возможность проявить себя в разных сферах, посмотреть, как это работает.

Родной город Марии — Слоним, районный центр в Гродненской области Беларуси. В первый раз она попала в США в 15 лет — приняла участие в одной из программ обмена и несколько месяцев прожила в американской семье.

— Я увидела другую жизнь. Когда вернулась, мир опять перевернулся, я уже не была прежней. Не могла понять: почему у нас так, а может быть по-другому, может быть свободнее, — говорит белоруска.

Девушка вспоминает, что еще в 2010-е годы ходила на митинги и пряталась от силовиков, «было страшно». После этого она поступила на бакалаврскую программу в Варшаве по специальности «маркетинг и менеджмент» с обучением на английском языке.

— Когда получала диплом, мне нужно было решить, что я делаю. Возвращаться не хотелось. Была возможность прилететь сюда (в США. — Прим. ред). Я, естественно, эту возможность использовала.

Мария и сейчас поддерживает контакты с близкими и знакомыми из родных мест: «Когда по душе человек, он никогда не уходит из твоей жизни». Говорит, получила много поддержки после успеха фильма.

— Мне много классных слов написали, очень приятно. Я очень это ценю. Это то, что заставляет двигаться дальше, верить в себя, — признается она.

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